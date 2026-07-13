US-Iran War : अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य संघर्ष के बीच कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें दोनों पक्षों के सैन्य ठिकानों को हुए संभावित नुकसान के संकेत दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, तस्वीरों का रिजोल्यूशन कम होने के कारण क्षति की पूरी तस्वीर साफ नहीं है और इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो सकी है.

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका लगातार ईरान के अलग-अलग इलाकों में सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है. वहीं, ईरान ने जवाबी कार्रवाई में मध्य पूर्व के कई देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है.

अल उदैद एयर बेस को नुकसान

बताया गया है कि जॉर्डन के प्रिंस हसन एयर बेस पर मौजूद एमक्यू-4सी ट्राइटन ड्रोन हैंगर ईरानी हमले में पूरी तरह नष्ट हो गया. इसके अलावा कतर के अल उदैद एयर बेस के एक हैंगर को भी नुकसान पहुंचने की बात कही गई है. बहरीन में अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट मुख्यालय के पास स्थित एक स्टोरेज सुविधा भी हमले की चपेट में आई, जबकि कुवैत के पुराने संयुक्त राष्ट्र बेस पर आग लगने की घटना भी सामने आई है.

🇮🇷 Bushehr Nuclear Power Plant is confirmed to have been hit in recent US strikes on Iran. Today’s satellite imagery shows that a building at 28°49′49.14″N, 50°53′11.85″E, located near the reactor, was struck and destroyed. https://t.co/JgpjA7tMTQ pic.twitter.com/UJu4aYzcZn — Egypt's Intel Observer (@EGYOSINT) July 12, 2026

सैटेलाइट तस्वीरों में नुकसान के संकेत

सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों में कई अमेरिकी सैन्य ढांचों, हैंगर और उपकरणों को नुकसान पहुंचने के संकेत मिले हैं. हालांकि, अमेरिका का कहना है कि उसे केवल सीमित नुकसान हुआ है. इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.

दूसरी ओर, तस्वीरों में ईरान के बूशहर परमाणु बिजली संयंत्र परिसर के भीतर एक इमारत पूरी तरह क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही है. बताया जा रहा है कि यह भवन अतिरिक्त परमाणु रिएक्टरों के निर्माण क्षेत्र का हिस्सा था और मुख्य संचालित रिएक्टर के काफी करीब स्थित था.

मुख्य रिएक्टर को नुकसान का खतरा

विश्लेषकों का कहना है कि यदि मुख्य परमाणु रिएक्टर को नुकसान पहुंचता, तो इसका असर पूरे खाड़ी क्षेत्र तक पड़ सकता था. हालांकि, अमेरिका का दावा है कि उसके हमले केवल सैन्य ठिकानों, मिसाइल स्थलों, ड्रोन सुविधाओं और कमांड सेंटर तक सीमित रहे. वहीं, ईरान का कहना है कि बूशहर प्रांत में नागरिक ढांचे, मछली पकड़ने के घाट और अन्य सुविधाएं भी प्रभावित हुई हैं.

फिलहाल सामने आई सैटेलाइट तस्वीरें दोनों पक्षों के दावों को लेकर कुछ संकेत जरूर देती हैं, लेकिन इनमें दिख रहे नुकसान की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है.

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