LPG Price Today : अगर आप नया एलपीजी गैस सिलेंडर बुक कराने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले अपने शहर की ताजा कीमत जान लेना बेहतर रहेगा. सोमवार, 13 जुलाई को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि, अलग-अलग शहरों में घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के रेट पहले की तरह अलग-अलग बने हुए हैं.

14 किलो घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट

दिल्ली – ₹942

नोएडा – ₹939.50

मुंबई – ₹941.50

कोलकाता – ₹968

पटना – ₹1,031.50

लखनऊ – ₹979.50

चेन्नई – ₹957.50

चंडीगढ़ – ₹951.50

जयपुर – ₹945.50

हरियाणा – ₹943.50

असम – ₹991

19 किलो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के रेट

दिल्ली – ₹2,930

नोएडा – ₹2,930

मुंबई – ₹2,885.50

कोलकाता – ₹3,081.50

पटना – ₹3,227

लखनऊ – ₹3,052.50

चेन्नई – ₹3,106

चंडीगढ़ – ₹2,954.50

जयपुर – ₹2,957.50

हरियाणा – ₹2,932

असम – ₹3,173.50

बता दें कि अलग-अलग शहरों में गैस सिलेंडर की कीमतें एक जैसी नहीं होतीं. इसकी वजह राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स, परिवहन लागत और स्थानीय स्तर के अन्य खर्च हैं. यही कारण है कि दिल्ली, पटना, मुंबई या दूसरे शहरों में एलपीजी सिलेंडर के दाम अलग-अलग देखने को मिलते हैं.

ऑयल मार्केटिंग कंपनियां आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं. हालांकि, जरूरत पड़ने पर महीने के बीच में भी कीमतों में बदलाव किया जा सकता है. इसलिए गैस सिलेंडर बुक करने से पहले अपने शहर का ताजा रेट जरूर जांच लें. इसके लिए इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने शहर की मौजूदा कीमत देखी जा सकती है.

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