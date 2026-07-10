बिज़नेस

10 जुलाई को जारी हुए गैस सिलेंडर के नए रेट, जानें आपके शहर में कितनी है कीमत

Ajay Yadav10 July 2026 - 8:01 AM
1 minute read
LPG Price Today :
10 जुलाई को जारी हुए गैस सिलेंडर के नए रेट, जानें आपके शहर में कितनी है कीमत

LPG Price Today : ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 10 जुलाई 2026 के लिए एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी कर दिए हैं. इस बार भी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. ऐसे में गैस सिलेंडर बुक करने से पहले ताजा रेट चेक कर लेना बेहतर रहेगा.

दिल्ली- 942 रुपये, नोएडा- 939.50 रुपये, मुंबई- 941.50 रुपये, कोलकाता- 968 रुपये, पटना- 1031.50 रुपये, लखनऊ- 979.50 रुपये, चेन्नई- 957.50 रुपये, चंडीगढ़- 951.50 रुपये, जयपुर- 945.50 रुपये, हरियाणा- 943.50 रुपये और असम- 991 रुपये.

19 किलो कमर्शियल LPG सिलेंडर के रेट

दिल्ली- 2930 रुपये, नोएडा- 2930 रुपये, मुंबई- 2885.50 रुपये, कोलकाता- 3081.50 रुपये, पटना- 3227 रुपये, लखनऊ- 3052.50 रुपये, चेन्नई- 3106 रुपये, चंडीगढ़- 2954.50 रुपये, जयपुर- 2957.50 रुपये, हरियाणा- 2932 रुपये और असम- 3173.50 रुपये.

10 जुलाई को नहीं मिली राहत

आपको बता दें कि ऑयल कंपनियां आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं. हालांकि, जरूरत पड़ने पर महीने के बीच में भी घरेलू और कमर्शियल दोनों गैस सिलेंडरों के रेट बदले जा सकते हैं. इसलिए सिलेंडर बुक करने से पहले ताजा कीमत जरूर चेक कर लें.

अगर आप अपने शहर का सटीक LPG रेट जानना चाहते हैं, तो इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम या हिंदुस्तान पेट्रोलियम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लेटेस्ट कीमत देख सकते हैं. वेबसाइड पर हर शहर के हिसाब से अपडेटेड रेट उपलब्ध हैं. फिलहाल, 10 जुलाई को उपभोक्ताओं को कीमतों में कोई राहत नहीं मिली है.

ये भी पढ़ें – दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, बारिश और तेज हवाओं से मिली गर्मी से राहत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav10 July 2026 - 8:01 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of क्या आज से सस्ता मिलेगा 14.2 किलो वाला घरेलू गैस सिलेंडर? चेक करें लेटेस्ट रेट

क्या आज से सस्ता मिलेगा 14.2 किलो वाला घरेलू गैस सिलेंडर? चेक करें लेटेस्ट रेट

8 July 2026 - 9:26 AM
Photo of घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में हुआ बदलाव या नहीं? जानें आज का ताजा LPG रेट

घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में हुआ बदलाव या नहीं? जानें आज का ताजा LPG रेट

7 July 2026 - 9:46 AM
Photo of कच्चा तेल हुआ सस्ता, फिर भी नहीं घटे पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें 6 जुलाई का नया रेट

कच्चा तेल हुआ सस्ता, फिर भी नहीं घटे पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें 6 जुलाई का नया रेट

6 July 2026 - 9:47 AM
Photo of आज बदले पेट्रोल-डीजल के दाम या मिली राहत? घर से निकलने से पहले चेक करें अपने शहर का रेट

आज बदले पेट्रोल-डीजल के दाम या मिली राहत? घर से निकलने से पहले चेक करें अपने शहर का रेट

5 July 2026 - 9:22 AM
Photo of गैस सिलेंडर की कीमतों पर बड़ा अपडेट, जानिए घरेलू और कमर्शियल LPG के नए रेट

गैस सिलेंडर की कीमतों पर बड़ा अपडेट, जानिए घरेलू और कमर्शियल LPG के नए रेट

4 July 2026 - 12:44 PM
Photo of E20 पेट्रोल पर वायरल दावों का सरकार ने किया जवाब, 10 बिंदुओं में दी सफाई

E20 पेट्रोल पर वायरल दावों का सरकार ने किया जवाब, 10 बिंदुओं में दी सफाई

4 July 2026 - 8:21 AM
Photo of पेट्रोल-डीजल कब होगा सस्ता? सरकार ने दिया बड़ा अपडेट, जानें आज कितनी है कीमत

पेट्रोल-डीजल कब होगा सस्ता? सरकार ने दिया बड़ा अपडेट, जानें आज कितनी है कीमत

3 July 2026 - 8:43 AM
Photo of 1 जुलाई से पेट्रोल-डीजल पर बड़ा फैसला लागू, जानिए क्या बदला और क्या पहले जैसा ही रहेगा

1 जुलाई से पेट्रोल-डीजल पर बड़ा फैसला लागू, जानिए क्या बदला और क्या पहले जैसा ही रहेगा

1 July 2026 - 8:57 AM
Photo of LPG कमर्शियल सिलेंडर हुआ 183.50 रुपये सस्ता, जानें अब कितने में मिलेगा सिलेंडर

LPG कमर्शियल सिलेंडर हुआ 183.50 रुपये सस्ता, जानें अब कितने में मिलेगा सिलेंडर

1 July 2026 - 8:35 AM
Photo of SIS का बड़ा दांव! 120 करोड़ का Share Buyback, निवेशकों की चांदी? डिटेल में पढ़ें

SIS का बड़ा दांव! 120 करोड़ का Share Buyback, निवेशकों की चांदी? डिटेल में पढ़ें

30 June 2026 - 6:02 PM
Back to top button