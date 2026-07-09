Punjab

श्री गुरु रविदास जी का 650वां प्रकाश पर्व, मान सरकार 13 हजार से अधिक गांवों में दिखा रही है डॉक्यूमेंट्री फिल्म

Karan Panchal9 July 2026 - 8:07 PM
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Guru Ravidas Ji
श्री गुरु रविदास जी का 650वां प्रकाश पर्व, मान सरकार 13 हजार से अधिक गांवों में दिखा रही है डॉक्यूमेंट्री फिल्म

Guru Ravidas Ji : मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार, श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में उनके जीवन और शिक्षाओं को मोबाइल एलईडी वैनों के माध्यम से प्रत्येक गांव तक पहुंचा रही है। यह जानकारी आज यहां पंजाब के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने दी।

डिजिटल प्रणाली आधारित इस आयोजन का विवरण साझा करते हुए सौंद ने बताया कि श्री गुरु रविदास जी के प्रेम, भक्ति और समानता के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए वाहनों पर बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाकर 13 हजार से अधिक गांवों में 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जा रही है।

पर्यटन मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार का उद्देश्य इस ऐतिहासिक अवसर को बड़े स्तर पर मनाना है, ताकि श्री गुरु रविदास जी के समाज पर पड़े गहरे प्रभाव को व्यापक रूप से प्रस्तुत किया जा सके। इसी क्रम में वाराणसी, फरीदकोट, जम्मू और बठिंडा से चार शोभायात्राएं शीघ्र ही श्री खुरालगढ़ साहिब में एकत्र होंगी तथा पूरे पंजाब के श्रद्धालु तीर्थ यात्राओं के माध्यम से वाराणसी स्थित उनके जन्मस्थान पर नतमस्तक होंगे।

राज्यभर के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में श्री गुरु रविदास जी के जीवन और शिक्षाओं पर सेमिनार भी आयोजित किए जाएंगे, ताकि गुरु जी के दर्शन और विचारों को युवा पीढ़ी तक सार्थक ढंग से पहुंचाया जा सके।

सौंद ने बताया कि श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित पंजाब सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में 6.5 लाख पौधे भी लगाए जाएंगे। उन्होंने इस अभियान को श्री गुरु रविदास जी की पर्यावरण संबंधी शिक्षाओं से भी जोड़ा। वर्षभर चलने वाले इन कार्यक्रमों के दौरान पूरे प्रदेश में रक्तदान शिविर, मैराथन, साइकिल रैलियां तथा कीर्तन समागम भी आयोजित किए जाएंगे।

ये भी पढ़ें- ईरान-अमेरिका तनाव बढ़ा, ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन हमले का किया दावा, जवाबी कार्रवाई जारी

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Karan Panchal9 July 2026 - 8:07 PM
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