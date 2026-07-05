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आज बदले पेट्रोल-डीजल के दाम या मिली राहत? घर से निकलने से पहले चेक करें अपने शहर का रेट

Ajay Yadav5 July 2026 - 9:22 AM
1 minute read
Petrol Price Today :
आज बदले पेट्रोल-डीजल के दाम या मिली राहत? घर से निकलने से पहले चेक करें अपने शहर का रेट

Petrol Price Today : देशभर में पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें रविवार सुबह 6 बजे जारी कर दी गई हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की चाल और अन्य आर्थिक परिस्थितियों की समीक्षा के बाद सरकारी तेल कंपनियों ने ताजा रिटेल रेट अपडेट किए हैं. ऐसे में अगर आप आज वाहन में ईंधन भरवाने की योजना बना रहे हैं, तो पहले अपने राज्य की नई कीमत जरूर जान लें.

ताजा अपडेट के मुताबिक, दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. वहीं आंध्र प्रदेश में पेट्रोल 109.11 रुपये और डीजल 96.22 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. बिहार में पेट्रोल की कीमत 105.71 रुपये और डीजल 91.49 रुपये प्रति लीटर दर्ज की गई है. असम में पेट्रोल 100.04 रुपये और डीजल 89.55 रुपये प्रति लीटर के भाव पर उपलब्ध है.

कच्चे तेल के आधार पर नए भाव

हर दिन सुबह 6 बजे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के बाजार का आकलन करने के बाद नए रेट जारी करती हैं. इसी प्रक्रिया के तहत देशभर में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें तय होती हैं.

हालांकि, सभी राज्यों में ईंधन के दाम एक जैसे नहीं होते. इसकी मुख्य वजह केंद्र सरकार द्वारा लगाई जाने वाली एक्साइज ड्यूटी और राज्यों की अलग-अलग वैट दरें हैं. प्रत्येक राज्य का टैक्स ढांचा अलग होने के कारण एक ही दिन में अलग-अलग शहरों और राज्यों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में अंतर दिखाई देता है.

डीजल के दाम कम रहने की वजह

डीजल का इस्तेमाल देश में कृषि, माल ढुलाई और सार्वजनिक परिवहन में बड़े पैमाने पर होता है. यही कारण है कि इसकी खुदरा कीमत सामान्य तौर पर पेट्रोल से कम रखी जाती है, ताकि किसानों और परिवहन क्षेत्र पर ईंधन लागत का अतिरिक्त बोझ कम रहे. अगर आप रोजाना वाहन चलाते हैं, तो ईंधन भरवाने से पहले अपने शहर के ताजा रेट की जानकारी लेना आपके मासिक बजट के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

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Ajay Yadav5 July 2026 - 9:22 AM
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