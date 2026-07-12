Gold-Silver Price Today : देशभर में सोने और चांदी की कीमतों पर एक बार फिर खरीदारों और निवेशकों की नजर बनी हुई है. 12 जुलाई को जारी ताजा रेट्स के मुताबिक, सप्ताह के दौरान सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि चांदी अब भी ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रही है. ऐसे में ज्वेलरी खरीदने या निवेश करने की योजना बना रहे लोगों के लिए ताजा भाव जानना जरूरी हो गया है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में जारी उतार-चढ़ाव, अमेरिकी आर्थिक संकेतों और घरेलू मांग का असर सर्राफा बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है. यही वजह है कि अलग-अलग शहरों में 18, 22 और 24 कैरेट सोने की कीमतों में मामूली अंतर देखने को मिल रहा है. आइए जानते हैं कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता समेत प्रमुख शहरों में आज सोना और चांदी किस भाव पर बिक रही है.

सप्ताहभर में सोने की कीमत में गिरावट

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, शुक्रवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 1,43,368 रुपये प्रति 10 ग्राम रही. सप्ताह की शुरुआत में इसकी कीमत 1,45,512 रुपये प्रति 10 ग्राम थी. यानी पूरे सप्ताह के दौरान सोने के दाम में गिरावट दर्ज की गई.

वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अगस्त गोल्ड फ्यूचर्स लगभग स्थिर रहे, जबकि जुलाई सिल्वर फ्यूचर्स में मामूली बढ़त देखने को मिली. सोने का वायदा भाव करीब 1,43,480 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी का वायदा भाव लगभग 2,22,680 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया.

प्रमुख शहरों में आज का सोने का भाव

दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 14,448 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट 13,245 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट 10,840 रुपये प्रति ग्राम है. वहीं मुंबई में 24 कैरेट सोना 14,433 रुपये, 22 कैरेट 13,230 रुपये और 18 कैरेट 10,825 रुपये प्रति ग्राम बिक रहा है.

वहीं, चेन्नई में 24 कैरेट सोने की कीमत 14,509 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट 13,300 रुपये और 18 कैरेट 11,120 रुपये प्रति ग्राम है. वहीं कोलकाता में 24 कैरेट सोना 14,433 रुपये, 22 कैरेट 13,230 रुपये और 18 कैरेट 10,825 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया है.

बेंगलुरु, हैदराबाद और केरल में भी सोने की कीमतें लगभग मुंबई और कोलकाता के बराबर बनी हुई हैं. इन शहरों में 24 कैरेट सोना 14,433 रुपये, 22 कैरेट 13,230 रुपये और 18 कैरेट 10,825 रुपये प्रति ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है. हालांकि, स्थानीय टैक्स और अन्य शुल्कों के कारण अंतिम कीमत में थोड़ा अंतर हो सकता है.

किन वजहों से बदलती हैं सोने की कीमतें?

भारत में सोने की कीमत सिर्फ घरेलू मांग से तय नहीं होती. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के भाव, अमेरिकी डॉलर की मजबूती, ब्याज दरों को लेकर वैश्विक संकेत और त्योहारों या शादी के सीजन में बढ़ने वाली मांग भी इसकी कीमतों को प्रभावित करती है. यही कारण है कि सोने के दाम समय-समय पर बदलते रहते हैं।

चांदी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों पर भी निवेशकों की नजर बनी हुई है. फिलहाल देश में चांदी का भाव 235 रुपये प्रति ग्राम और 2,35,000 रुपये प्रति किलोग्राम है. आभूषणों के अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ती मांग भी चांदी की कीमतों को प्रभावित करती है. इसी वजह से वैश्विक बाजार में होने वाले बदलाव का असर चांदी के दाम पर भी तेजी से देखने को मिलता है.

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