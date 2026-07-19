Prevent Milk From Boiling Over : भारतीय घरों में दूध उबालना रोजमर्रा की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। सुबह और शाम लगभग हर घर में दूध गर्म किया जाता है, लेकिन अक्सर थोड़ी सी लापरवाही के कारण दूध उबलकर बर्तन से बाहर गिर जाता है। इससे जहां दूध की बर्बादी होती है, वहीं गैस चूल्हा भी गंदा हो जाता है और उसे साफ करने में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है।

अगर आप भी बार-बार दूध के उफनकर गिरने की समस्या से परेशान हैं, तो कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाकर इसे काफी हद तक रोक सकते हैं।

बर्तन के किनारों पर लगाएं घी या मक्खन

दूध को उबलने से पहले बर्तन के ऊपरी हिस्से यानी किनारों पर हल्की सी घी या मक्खन की परत लगा सकते हैं। ऐसा करने से दूध का झाग तेजी से ऊपर नहीं चढ़ता और दूध बर्तन के अंदर ही रहने की संभावना बढ़ जाती है। यह तरीका कई घरों में लंबे समय से इस्तेमाल किया जाता है।

बर्तन में रखें लकड़ी का चम्मच

दूध उबालते समय बर्तन के ऊपर एक लकड़ी का चम्मच या कलछी आड़ी रख देना भी मददगार हो सकता है। इससे दूध का झाग एक जगह ज्यादा जमा नहीं होता और उबाल आने पर दूध तुरंत बाहर नहीं निकलता।

तेज आंच से बचें

दूध को हमेशा तेज आंच पर उबालना सही तरीका नहीं है। तेज गर्मी में दूध अचानक उफन सकता है। इसलिए दूध को मध्यम आंच पर गर्म करें और जैसे ही उबाल आने लगे, गैस धीमी कर दें। इससे दूध नियंत्रित तरीके से उबलता है।

सही बर्तन का करें इस्तेमाल

दूध उबालने के लिए चौड़े मुंह वाले बर्तन का इस्तेमाल करना बेहतर रहता है। ऐसे बर्तन में झाग फैलने के लिए ज्यादा जगह मिलती है और दूध के बाहर गिरने की संभावना कम हो जाती है।

उबाल आने के समय रखें नजर

दूध को गिरने से बचाने का सबसे आसान तरीका है कि उबाल आने के समय उसके पास रहें। जैसे ही दूध ऊपर उठने लगे, तुरंत गैस धीमी कर दें। थोड़ी सी सावधानी से दूध को गिरने से रोका जा सकता है। इन आसान घरेलू उपायों को अपनाकर न सिर्फ दूध की बर्बादी रोकी जा सकती है, बल्कि गैस चूल्हे की सफाई में लगने वाली अतिरिक्त मेहनत से भी बचा जा सकता है।

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