ZIM v IND : इंग्लैंड दौरे के खत्म होने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम अब जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज खेलने के लिए तैयार है। टीम इंडिया का इंटरनेशनल शेड्यूल आने वाले समय में काफी व्यस्त रहने वाला है। इसी कड़ी में भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी, जिसकी शुरुआत 23 जुलाई से होगी।

जिम्बाब्वे दौरे पर होने वाली इस सीरीज के सभी मुकाबले हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे। पहला टी20 मुकाबला 23 जुलाई, दूसरा मैच 25 जुलाई और तीसरा मुकाबला 26 जुलाई को होगा। सभी मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होंगे।

अनुभवी खिलाड़ियों को दिया गया आराम

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इस सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान पहले ही कर दिया है। इस दौरे पर कई युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, जबकि कुछ अनुभवी खिलाड़ियों को आराम दिया गया है।

कार्यवाहक मुख्य कोच की निभाएंगे भूमिका

इंग्लैंड दौरे के तुरंत बाद जिम्बाब्वे सीरीज होने के कारण बीसीसीआई ने सपोर्ट स्टाफ में बदलाव किया है। इस दौरे पर पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण टीम इंडिया के कार्यवाहक मुख्य कोच की भूमिका निभाएंगे। इससे पहले भी लक्ष्मण कई मौकों पर राहुल द्रविड़ की गैरमौजूदगी में टीम के साथ हेड कोच की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।

जिम्बाब्वे रवाना होने से पहले बीसीसीआई ने टीम से जुड़ी तस्वीरें भी साझा कीं, जिनमें युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और वीवीएस लक्ष्मण नजर आए।

भारत-जिम्बाब्वे टी20 सीरीज का शेड्यूल:

पहला टी20 मैच: 23 जुलाई, हरारे स्पोर्ट्स क्लब

दूसरा टी20 मैच: 25 जुलाई, हरारे स्पोर्ट्स क्लब

तीसरा टी20 मैच: 26 जुलाई, हरारे स्पोर्ट्स क्लब

जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम-

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा और मयंक यादव।

प्रदर्शन पर होंगी सभी की निगाहें

इस सीरीज में सबसे ज्यादा नजरें युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी। 15 वर्षीय वैभव को भारतीय टीम में मिले मौकों को लेकर काफी चर्चा रही है और अब जिम्बाब्वे दौरे पर उनके प्रदर्शन पर सभी की निगाहें होंगी।

छह मुकाबलों में मिली टीम को हार

वहीं, कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए भी यह दौरा खास रहने वाला है। अय्यर अब तक कप्तान के तौर पर सात मुकाबलों में टीम का नेतृत्व कर चुके हैं, जिनमें एक मैच रद्द रहा और छह मुकाबलों में टीम को हार मिली। ऐसे में वह जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी कप्तानी में पहली जीत दर्ज करने की कोशिश करेंगे।

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