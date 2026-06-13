लाइफ़स्टाइल

Onion Paratha Recipe : नाश्ते में बनाएं स्वादिष्ट प्याज पराठा, जानें आसान और झटपट रेसिपी

Karan Panchal13 June 2026 - 6:58 PM
2 minutes read
Onion Paratha Recipe
Onion Paratha Recipe : नाश्ते में बनाएं स्वादिष्ट प्याज पराठा, जानें आसान और झटपट रेसिपी

Onion Paratha Recipe : गर्मियों के मौसम में हल्का, स्वादिष्ट और झटपट बनने वाला नाश्ता हर किसी की पसंद होता है। ऐसे में प्याज का पराठा एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। यह खाने में बेहद स्वादिष्ट होता है और इसे बनाने के लिए ज्यादा सामग्री की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर कुछ आसान बातों का ध्यान रखा जाए तो प्याज का पराठा बिना फटे आसानी से तैयार किया जा सकता है।

आवश्यक सामग्री

  • 2 कप गेहूं का आटा
  • 2 बारीक कटे हुए प्याज
  • 2 बारीक कटी हरी मिर्च
  • बारीक कटा हरा धनिया
  • ½ छोटा चम्मच अजवाइन
  • ½ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
  • ½ छोटा चम्मच अमचूर पाउडर या चाट मसाला
  • नमक स्वादानुसार
  • घी या तेल आवश्यकतानुसार
  • आटा तैयार करने की विधि

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा लें। इसमें थोड़ा नमक और एक चम्मच तेल डालकर अच्छी तरह मिला लें। चाहें तो अजवाइन भी मिला सकते हैं। अब धीरे-धीरे पानी डालते हुए मुलायम आटा गूंथ लें। आटे को ढककर लगभग 10 मिनट के लिए रख दें।

स्टफिंग तैयार करें

एक बाउल में कटे हुए प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया डालें। इसमें लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन और अमचूर या चाट मसाला मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। नमक स्टफिंग भरते समय डालें, ताकि प्याज से ज्यादा पानी न निकले।

पराठा बनाने का तरीका

गूंथे हुए आटे की बराबर आकार की लोइयां बना लें। एक लोई को बेलकर उसके बीच में तैयार प्याज का मिश्रण रखें। अब ऊपर से थोड़ा नमक छिड़कें और चारों ओर से बंद करते हुए पोटली जैसा आकार दें। हल्के हाथों से दबाकर सूखे आटे की मदद से सावधानीपूर्वक पराठा बेल लें।

सेंकने की विधि

गरम तवे पर पराठा डालें और दोनों तरफ से हल्का सेक लें। इसके बाद घी या तेल लगाकर मध्यम आंच पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेंकें। जब पराठा अच्छी तरह पक जाए तो उसे तवे से उतार लें। गरमागरम प्याज का पराठा दही, अचार, हरी चटनी या चाय के साथ परोसें और स्वाद का आनंद लें।

ये भी पढ़ें- ग्राहकों की पहली पसंद बनी विक्टोरिस, लॉन्च के कुछ महीनों में रचा नया रिकॉर्ड

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal13 June 2026 - 6:58 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of Health News : पीठ और गर्दन में इसलिए हो रही जकड़न, ये आदतें बना रही अंदर से कमजोर

Health News : पीठ और गर्दन में इसलिए हो रही जकड़न, ये आदतें बना रही अंदर से कमजोर

8 June 2026 - 7:48 PM
Photo of Lemon Water Drink : गर्मियों में नींबू पानी का सही तरीका क्या है? चीनी से जुड़ा बड़ा खुलासा

Lemon Water Drink : गर्मियों में नींबू पानी का सही तरीका क्या है? चीनी से जुड़ा बड़ा खुलासा

7 June 2026 - 6:18 PM
Photo of बदलते मौसम में बढ़ रही कफ की समस्या, घरेलू उपायों से मिल सकती है राहत, डिटेल में पढ़ें

बदलते मौसम में बढ़ रही कफ की समस्या, घरेलू उपायों से मिल सकती है राहत, डिटेल में पढ़ें

6 June 2026 - 6:42 PM
Photo of यौन स्वास्थ्य की समस्या सिर्फ उम्र नहीं, हार्ट से जुड़ा हो सकता है कनेक्शन, कभी न करें नजरअंदाज

यौन स्वास्थ्य की समस्या सिर्फ उम्र नहीं, हार्ट से जुड़ा हो सकता है कनेक्शन, कभी न करें नजरअंदाज

3 June 2026 - 5:25 PM
Photo of मसूड़ों की सूजन महिलाओं की फर्टिलिटी को कर सकती है प्रभावित, एग्स की क्वालिटी पर असर

मसूड़ों की सूजन महिलाओं की फर्टिलिटी को कर सकती है प्रभावित, एग्स की क्वालिटी पर असर

31 May 2026 - 5:50 PM
Photo of फोन लगातार गर्म हो रहा है? जानें क्यों थर्मल थ्रॉटलिंग कर रहा है आपका फोन, अपनाएं ये तरीके

फोन लगातार गर्म हो रहा है? जानें क्यों थर्मल थ्रॉटलिंग कर रहा है आपका फोन, अपनाएं ये तरीके

30 May 2026 - 7:17 PM
Photo of गर्मियों में घूमने की बेहतरीन जगहें, मिलेगी राहत, सुकून और यादगार अनुभव

गर्मियों में घूमने की बेहतरीन जगहें, मिलेगी राहत, सुकून और यादगार अनुभव

30 May 2026 - 4:00 PM
Photo of मटके का पानी हमेशा ठंडा रखने का आसान देसी उपाय, इस जुगाड़ से फ्रिज भी हो जाएगा फेल

मटके का पानी हमेशा ठंडा रखने का आसान देसी उपाय, इस जुगाड़ से फ्रिज भी हो जाएगा फेल

27 May 2026 - 3:59 PM
Photo of रिश्तों में सच्ची वफादारी की पहचान, आध्यात्मिक गुरु के तीन संकेत, डिटेल में पढ़ें

रिश्तों में सच्ची वफादारी की पहचान, आध्यात्मिक गुरु के तीन संकेत, डिटेल में पढ़ें

21 May 2026 - 2:32 PM
Photo of हाई ब्लड प्रेशर से धमनियां होती हैं प्रभावित, हार्ट अटैक का बढ़ता है खतरा

हाई ब्लड प्रेशर से धमनियां होती हैं प्रभावित, हार्ट अटैक का बढ़ता है खतरा

18 May 2026 - 5:03 PM
Back to top button