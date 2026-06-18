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होटल जैसा स्वाद घर पर! मिनटों में बनने वाली मास्टर ग्रेवी का सीक्रेट

Karan Panchal18 June 2026 - 4:28 PM
1 minute read
Cooking Tips
होटल जैसा स्वाद घर पर! मिनटों में बनने वाली मास्टर ग्रेवी का सीक्रेट

Cooking Tips : होटल और रेस्टोरेंट में खाना मिनटों में तैयार होकर कैसे परोसा जाता है, जबकि घर पर वही डिश बनाने में काफी समय लग जाता है—इसके पीछे एक खास तकनीक होती है, जिसे “मास्टर ग्रेवी” कहा जाता है। कई होटल्स में शेफ पहले से ही इस बेस ग्रेवी को तैयार करके रखते हैं, जिससे ऑर्डर आते ही सिर्फ मुख्य सामग्री मिलाकर डिश जल्दी तैयार हो जाती है।

इसी वजह से आप चाहें तो घर पर भी यह बेस ग्रेवी बनाकर स्टोर कर सकते हैं। सही तरीके से फ्रिज में रखने पर यह 7 से 10 दिन तक आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है और इससे कई तरह की सब्जियां बनाई जा सकती हैं।

मास्टर ग्रेवी बनाने की आसान विधि

सबसे पहले एक कड़ाही में पर्याप्त मात्रा में तेल गर्म करें और उसमें मोटे कटे हुए प्याज डालें। साथ ही साबुत धनिया और जीरा डालकर हल्का भून लें। जब प्याज हल्का सुनहरा होने लगे, तब इसमें काजू डालकर कुछ देर तक पकाएं ताकि मिश्रण का स्वाद अच्छा हो जाए।

इसके बाद कटे हुए टमाटर और थोड़ा नमक डालें और धीमी आंच पर पकने दें जब तक टमाटर पूरी तरह गल न जाएं। अब इसमें हरी मिर्च और धनिया के डंठल डालकर गैस बंद कर दें और मिश्रण को ठंडा होने दें।

एक अलग बर्तन में अदरक-लहसुन पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और पानी मिलाकर एक मसाला घोल तैयार करें।

अब ठंडा हुआ टमाटर-प्याज मिश्रण ग्राइंड करके पेस्ट बना लें। दूसरी कड़ाही में तेल गर्म कर तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची और काली मिर्च डालें। इसके बाद तैयार मसाला घोल डालकर अच्छे से भूनें।

जब मसाला तेल छोड़ने लगे, तब इसमें पिसी हुई ग्रेवी मिलाएं और धीमी आंच पर 15–20 मिनट तक पकाएं। अंत में इसे ठंडा करके स्टोर कर लें।

इस तैयार ग्रेवी से आप पनीर बटर मसाला, मटर पनीर, कड़ाही पनीर, मलाई कोफ्ता जैसी कई लोकप्रिय सब्जियां आसानी से बना सकते हैं।

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Karan Panchal18 June 2026 - 4:28 PM
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