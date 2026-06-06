Cough Remedies : मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। दिन में तेज धूप और शाम को अचानक मौसम बदलकर बारिश और तेज हवाओं का रूप ले रहा है। इसके साथ ही बढ़ते प्रदूषण और धूल-मिट्टी के कारण लोगों में फेफड़ों से जुड़ी परेशानियां भी आम होती जा रही हैं। इनमें सबसे प्रमुख समस्या कफ का जमना है, जिसे अक्सर लोग हल्की गले की खराश समझकर नजरअंदाज कर देते हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, जब यह समस्या लंबे समय तक बनी रहती है तो फेफड़ों में कफ का जमाव बढ़ जाता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई, सीने में भारीपन और लगातार खांसी जैसी परेशानियां शुरू हो सकती हैं। कई बार यह स्थिति गंभीर रूप भी ले सकती है, खासकर उन लोगों में जो पहले से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या COPD जैसी बीमारियों से ग्रस्त हैं।

क्रॉनिक कफ बन रहा बड़ी स्वास्थ्य समस्या

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि देश में एक बड़ी आबादी लगातार खांसी यानी क्रॉनिक कफ से प्रभावित है। यदि समय पर इसका उपचार न किया जाए तो यह आगे चलकर गंभीर श्वसन रोगों का कारण बन सकता है। कुछ मामलों में बिना किसी पूर्व अस्थमा इतिहास के भी मरीजों में सांस संबंधी समस्याएं विकसित हो जाती हैं।

फेफड़ों में कफ का कार्य और समस्या

डॉक्टरों के अनुसार कफ शरीर की एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है, जो धूल, बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक कणों को फेफड़ों तक पहुंचने से रोकता है। लेकिन जब इसका उत्पादन सामान्य से अधिक हो जाता है, तो यह सांस लेने की प्रक्रिया को बाधित करने लगता है और समस्या पैदा करता है।

घरेलू उपायों से मिल सकती है राहत

दवाइयों के साइड इफेक्ट्स से बचने के लिए कई लोग प्राकृतिक और घरेलू उपायों का सहारा लेते हैं। ये उपाय न केवल कफ को ढीला करके बाहर निकालने में मदद करते हैं, बल्कि श्वसन तंत्र को भी बेहतर बनाने में सहायक होते हैं।

भाप लेना सबसे प्रभावी घरेलू उपायों में से एक माना जाता है। गर्म पानी की भाप लेने से श्वसन मार्ग में जमा कफ पतला हो जाता है और आसानी से बाहर निकलता है। इसमें नीलगिरी के तेल की कुछ बूंदें डालने से सीने की जकड़न में भी राहत मिल सकती है।

शरीर को पर्याप्त रूप से हाइड्रेटेड रखना भी बेहद जरूरी है। गुनगुना पानी, हर्बल चाय और शहद-नींबू पानी का सेवन कफ को पतला करने में मदद करता है, जिससे खांसी के जरिए इसे बाहर निकालना आसान हो जाता है। कमरे में नमी बनाए रखने के लिए ह्यूमिडिफायर का उपयोग भी लाभकारी माना जाता है।

रसोई में मौजूद प्राकृतिक उपाय

अदरक और हल्दी में पाए जाने वाले एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण फेफड़ों की सूजन और जकड़न को कम करने में मदद करते हैं। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन संक्रमण से लड़ने में सहायक होता है। शहद गले को आराम पहुंचाता है और कफ को ढीला करता है।

काली मिर्च और लहसुन भी प्राकृतिक रूप से कफ को कम करने में मदद करते हैं। काली मिर्च में मौजूद तत्व बलगम को तोड़ने में सहायक होते हैं, जबकि लहसुन प्राकृतिक एंटीबायोटिक की तरह कार्य करता है। रात में हल्दी वाला दूध पीने से भी छाती में जमा कफ कम होने में राहत मिल सकती है।

हर्बल चाय और गरारे भी प्रभावी

पुदीना, अजवाइन और मुलेठी की चाय का सेवन श्वसन मार्ग को साफ करने में मदद करता है। वहीं गले में खराश या जलन होने पर गुनगुने नमक पानी से गरारे करना भी लाभकारी माना जाता है। दिन में दो से तीन बार गरारे करने से गले की समस्या में राहत मिल सकती है।

श्वसन व्यायाम से भी सुधार

विशेषज्ञों के अनुसार गहरी सांस लेने के अभ्यास (डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज) से फेफड़ों में ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है और जमा कफ धीरे-धीरे कम होने लगता है। नियमित अभ्यास से फेफड़ों की कार्यक्षमता भी सुधर सकती है।

कब लें डॉक्टर की सलाह

यदि कफ लंबे समय तक बना रहे और इसके साथ सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द, बुखार या लगातार बढ़ती खांसी जैसे लक्षण दिखाई दें, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों का संकेत भी हो सकता है। ऐसे मामलों में तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेना आवश्यक है।

विशेषज्ञों का कहना है कि घरेलू उपाय केवल शुरुआती राहत के लिए हैं, लेकिन गंभीर स्थिति में इलाज में देरी करना नुकसानदायक हो सकता है।

ये भी पढ़ें- देहरादून में नशे के खिलाफ हाईटेक रणनीति, GIS तकनीक से होगी ड्रग नेटवर्क की निगरानी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप