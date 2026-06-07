Lemon Water Drink : नींबू पानी गर्मियों में सबसे लोकप्रिय और ताजगी देने वाले पेयों में से एक माना जाता है। यह शरीर को ठंडक देने और डिहाइड्रेशन से बचाने में मदद करता है। हालांकि, कई लोग इसके स्वाद को बेहतर बनाने के लिए इसमें काफी मात्रा में चीनी मिला देते हैं, जो इसके स्वास्थ्य लाभ को कम कर सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, नियमित रूप से अधिक चीनी वाला नींबू पानी पीना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए इसका संतुलित सेवन जरूरी है।

आयुर्वेद में नींबू बेहद लाभकारी माना गया

पारंपरिक रूप से नींबू पानी को बिना चीनी के या काला नमक, सेंधा नमक और भुने हुए जीरे के साथ तैयार किया जाता रहा है। यह संयोजन न केवल शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है, बल्कि इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को भी पूरा करता है। आयुर्वेद में भी नींबू को लाभकारी माना गया है, और इसे सुबह गुनगुने पानी के साथ लेने की सलाह दी जाती है, जिससे पाचन तंत्र बेहतर होता है और शरीर तरो-ताजा रहता है। इसमें मौजूद विटामिन-सी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में भी सहायक होता है।

स्वास्थ्य समस्याओं का बढ़ सकता है खतरा

रिपोर्ट्स के अनुसार, नींबू पानी में अधिक चीनी मिलाने से इसकी कैलोरी बढ़ जाती है, जिससे वजन बढ़ने, ब्लड शुगर असंतुलित होने और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। इसी कारण स्वास्थ्य विशेषज्ञ अक्सर इसे कम या बिना चीनी के सेवन की सलाह देते हैं।

विटामिन-सी का अच्छा स्रोत

इसी तरह, संतरे का जूस भी बिना अतिरिक्त चीनी के अधिक फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक मिठास पहले से मौजूद होती है। यह विटामिन-सी का अच्छा स्रोत है और शरीर को हाइड्रेट रखने में भी मदद करता है।

प्राकृतिक पेय फिर से हो रहे लोकप्रिय

यदि स्वाद बढ़ाना हो तो चीनी की जगह पुदीना, काला नमक या भुना जीरा जैसे प्राकृतिक विकल्प बेहतर माने जाते हैं। इससे पेय का स्वाद भी बेहतर होता है और पोषण भी बना रहता है। आज के समय में जब लोग स्वस्थ जीवनशैली की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे प्राकृतिक पेय फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं।

Disclaimer : यह जानकारी रिसर्च और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है। किसी भी नई आदत या उपाय को अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें- Tamil Nadu Politics : 15 लाख समर्थकों के साथ अन्नामलाई का नया सियासी दांव, तमिलनाडु की राजनीति में हलचल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप