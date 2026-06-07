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Tamil Nadu Politics : 15 लाख समर्थकों के साथ अन्नामलाई का नया सियासी दांव, तमिलनाडु की राजनीति में हलचल

Karan Panchal7 June 2026 - 5:10 PM
2 minutes read
Tamil Nadu Politics
Tamil Nadu Politics : 15 लाख समर्थकों के साथ अन्नामलाई का नया सियासी दांव, तमिलनाडु की राजनीति में हलचल

Tamil Nadu Politics : तमिलनाडु की राजनीति में पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने नया राजनीतिक अध्याय शुरू कर दिया है। भाजपा से इस्तीफा देने के बाद लॉन्च किए गए उनके नए आंदोलन “We The Leaders” को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। आंदोलन शुरू होने के कुछ ही घंटों के भीतर लाखों लोग इससे जुड़ गए और अब पंजीकृत समर्थकों की संख्या 15 लाख के पार पहुंच चुकी है।

कौन हैं अन्नामलाई?

के. अन्नामलाई का नाम तमिलनाडु की राजनीति में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। राजनीति में आने से पहले वे भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारी रह चुके हैं। अपनी सख्त प्रशासनिक छवि और बेबाक शैली के कारण उन्होंने कम समय में बड़ी पहचान बनाई। साल 2020 में भाजपा में शामिल होने के बाद वे तेजी से पार्टी के प्रमुख चेहरों में शामिल हुए और बाद में तमिलनाडु भाजपा की कमान भी संभाली।

भाजपा छोड़कर बनाई नई राह

5 जून को अन्नामलाई ने भाजपा से अलग होने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के भविष्य को लेकर उनकी सोच और पार्टी नेतृत्व की सोच में मतभेद थे। इसके बाद उन्होंने “We The Leaders” नाम से एक नए जनआंदोलन की शुरुआत की, जिसे वे भविष्य में एक बड़े राजनीतिक विकल्प के रूप में विकसित करना चाहते हैं।

क्या है “We The Leaders” आंदोलन?

अन्नामलाई का दावा है कि यह आंदोलन व्यक्तिपूजा और वंशवादी राजनीति के खिलाफ एक अभियान है। उनका कहना है कि राजनीति केवल कुछ परिवारों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि आम लोगों, युवाओं और पेशेवरों को भी नेतृत्व में अवसर मिलना चाहिए। आंदोलन शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा नेतृत्व और सुशासन जैसे मुद्दों पर काम करने की बात करता है।

कुछ घंटों में लाखों लोग जुड़े

अन्नामलाई के इस कदम को जनता से अप्रत्याशित प्रतिक्रिया मिली। शुरुआत के कुछ घंटों में ही लाखों लोगों ने पंजीकरण कराया। पहले 10 घंटे में 10 लाख से अधिक लोग जुड़े, 24 घंटे के भीतर यह आंकड़ा 13 लाख के पार पहुंच गया और अगले ही दिन समर्थकों की संख्या 15 लाख से अधिक हो गई।

तमिलनाडु की राजनीति में बढ़ी हलचल

अन्नामलाई के आंदोलन की लोकप्रियता ने तमिलनाडु के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है। उनके भाजपा छोड़ने के बाद कई कार्यकर्ताओं के भी नए आंदोलन से जुड़ने की खबरें सामने आई हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसे राज्य की राजनीति में एक नए समीकरण के रूप में देख रहे हैं।

ये भी पढ़ें- LPG Cylinder Price Hike : आम-जन पर पड़ी चौतरफा महंगाई की मार, पेट्रोल-डीजल, दूध समेत LPG के बढ़े दाम

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Karan Panchal7 June 2026 - 5:10 PM
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