Smriti Mandhana : भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना अपने शानदार फॉर्म के साथ लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। ICC वूमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में नीदरलैंड्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में उन्होंने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जो अब तक T20I क्रिकेट के इतिहास में कोई भी खिलाड़ी, पुरुष या महिला, नहीं कर सका था।

600 से अधिक चौकों का आंकड़ा

हेडिंग्ले, लीड्स में खेले गए इस मैच में मंधाना ने 47 गेंदों पर 74 रनों की तेजतर्रार पारी खेली। उनकी इस पारी में 11 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। इस दौरान उन्होंने T20I क्रिकेट में अपने 600 से अधिक चौकों का आंकड़ा पार कर नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया।

भारत ने 20 ओवर में बनाए 209 रन

इस उपलब्धि के साथ स्मृति मंधाना पुरुष और महिला दोनों ही वर्गों में T20 इंटरनेशनल में 600 से ज्यादा चौके लगाने वाली पहली बल्लेबाज बन गई हैं। उनकी इस धमाकेदार पारी की बदौलत भारत ने 20 ओवर में 209 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया और मुकाबला 95 रन के अंतर से जीत लिया। शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया।

चमारी अट्टापट्टू तीसरे स्थान पर

अब उनके नाम T20I क्रिकेट में कुल 604 चौके दर्ज हैं। इस सूची में न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स 521 चौकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू 493 चौकों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। पुरुष क्रिकेट में पाकिस्तान के बाबर आजम 477 चौकों के साथ इस सूची में पीछे हैं।

उनसे आगे केवल सूजी बेट्स

मंधाना केवल चौकों के मामले में ही नहीं, बल्कि रन बनाने के आंकड़ों में भी शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल हैं। महिला T20I क्रिकेट में उनके नाम 4475 रन दर्ज हैं, जबकि उनसे आगे केवल सूजी बेट्स हैं, जिनके नाम 4720 रन हैं। हालांकि बेट्स के जल्द संन्यास की संभावना को देखते हुए मंधाना के इस रिकॉर्ड तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है।

ये भी पढ़ें- चंडीगढ़ में OLA कैब बैन, प्रशासन ने इस वजह से लिया सख्त फैसला

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप