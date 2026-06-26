राष्ट्रीय

“मुझे उसका विग पहनना पसंद नहीं था”, केतन मर्डर केस में सिया का नया खुलासा

Ajay Yadav26 June 2026 - 1:39 PM
2 minutes read
Ketan Agrawal Murder Case :
मुझे उसका विग पहनना नहीं पसंद था", केतन मर्डर केस में सिया का नया खुलासा, जानें क्या-क्या बताया

Ketan Agrawal Murder Case : केतन अग्रवाल हत्या मामले में आरोपी सिया ने पुलिस पूछताछ के दौरान कई बातें बताई हैं. सूत्रों के मुताबिक, सिया ने पुलिस को बताया कि उसे केतन अग्रवाल का लुक पसंद नहीं था. सिया के अनुसार, केतन के सिर पर बाल नहीं थे और वह विग पहनता था, जो उसे पसंद नहीं था.

पूछताछ में सिया ने दावा किया कि उसने केतन से शादी करने से इनकार किया था. सिया के मुताबिक, उसने केतन से कहा था कि वह उससे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन केतन कथित तौर पर कहता था कि अब काफी देर हो चुकी है और बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता.

पुलिस को सिया के दावों पर संदेह

वहीं, लोनावाला पुलिस सूत्रों के अनुसार, सिया अब पूछताछ के दौरान अलग-अलग बातें बता रही है. पुलिस को उसके दावों पर संदेह है. सूत्रों के मुताबिक, पुलिस के पास सिया और केतन दोनों के मोबाइल फोन मौजूद हैं, जिनमें मिली चैट इस कहानी से अलग नजर आ रही है. चैट में दोनों के बीच शादी से पहले एक सामान्य कपल की तरह बातचीत होने की बात सामने आई है.

केतन के पिता ने ली मामले की जानकारी

मामले की जांच पुलिस हर पहलू से कर रही है. लोनावाला ग्रामीण पुलिस के सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद से सिया गोयल से मिलने अभी तक कोई नहीं आया है. आमतौर पर ऐसे मामलों में परिवार का कोई सदस्य मिलने पहुंचता है, लेकिन सिया के मामले में ऐसा नहीं हुआ. सिया के घर में उसके माता-पिता और भाई रहते हैं, फिर भी कोई उससे मिलने नहीं आया.

वहीं, केतन के परिवार की ओर से उसके पिता पुलिस स्टेशन पहुंचे और मामले की जानकारी ली.

सिया के भाई से पुलिस कर रही पूछताछ

लोनावाला ग्रामीण पुलिस ने सिया गोयल के भाई को भी पूछताछ के लिए बुलाया है. पुलिस उससे यह जानने की कोशिश कर रही है कि

क्या सिया ने कभी केतन से शादी को लेकर आपत्ति जताई थी?
क्या सिया ने अपने परिवार को केतन और शादी से जुड़ी कोई बात बताई थी?
सिया के मन में शादी को लेकर पहले से कोई परेशानी थी या नहीं?

पुलिस सिया के भाई से हर संभावित पहलू पर जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है.

ये भी पढ़ें- WhatsApp ग्लोबल हेड Kunal Shah की कहानी, डिलीवरी बॉय, मेहंदी कोन बेची, 14-15 साल की उम्र… पढ़ें सफलता की पूरी कहानी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav26 June 2026 - 1:39 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पेपर लीक मामले में अभिजीत दीपके का धर्मेंद्र प्रधान को ‘बर्थडे गिफ्ट’, फिर मांगा इस्तीफा

पेपर लीक मामले में अभिजीत दीपके का धर्मेंद्र प्रधान को ‘बर्थडे गिफ्ट’, फिर मांगा इस्तीफा

26 June 2026 - 12:40 PM
Photo of राम मंदिर जमीन खरीद को लेकर संजय सिंह का दावा, एसआईटी को सौंपे सबूत और दस्तावेज

राम मंदिर जमीन खरीद को लेकर संजय सिंह का दावा, एसआईटी को सौंपे सबूत और दस्तावेज

26 June 2026 - 9:10 AM
Photo of ‘अगर मेरी बेटी भी दोषी है तो उसे भी सख्त सजा मिले’, केतन अग्रवाल हत्याकांड पर बोले सिया गोयल के पिता

‘अगर मेरी बेटी भी दोषी है तो उसे भी सख्त सजा मिले’, केतन अग्रवाल हत्याकांड पर बोले सिया गोयल के पिता

26 June 2026 - 8:10 AM
Photo of पासपोर्ट, आधार, वोटर ID नहीं हैं नागरिकता का सबूत… तो फिर कौन सा डॉक्यूमेंट है असली प्रमाण? जानें कानून

पासपोर्ट, आधार, वोटर ID नहीं हैं नागरिकता का सबूत… तो फिर कौन सा डॉक्यूमेंट है असली प्रमाण? जानें कानून

25 June 2026 - 3:35 PM
Photo of राम मंदिर मामले में भ्रष्टाचार के आरोप, एसआईटी जांच पर केजरीवाल-संजय सिंह ने उठाए सवाल

राम मंदिर मामले में भ्रष्टाचार के आरोप, एसआईटी जांच पर केजरीवाल-संजय सिंह ने उठाए सवाल

25 June 2026 - 11:04 AM
Photo of वेनेजुएला में 7.1 और 7.5 तीव्रता के दो बड़े भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी

वेनेजुएला में 7.1 और 7.5 तीव्रता के दो बड़े भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी

25 June 2026 - 8:38 AM
Photo of पुलवामा में 3.5 तीव्रता का भूकंप, झटके महसूस होते ही घरों से बाहर आए लोग

पुलवामा में 3.5 तीव्रता का भूकंप, झटके महसूस होते ही घरों से बाहर आए लोग

25 June 2026 - 8:09 AM
Photo of India Iran Relation : खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए PM Modi को मिला आमंत्रण, ईरानी राष्ट्रपति ने भेजा न्योता

India Iran Relation : खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए PM Modi को मिला आमंत्रण, ईरानी राष्ट्रपति ने भेजा न्योता

24 June 2026 - 5:51 PM
Photo of धर्मेंद्र प्रधान को इतना अहंकार, पेपर लीक का विरोध कर रहे बच्चों को बता रहे देश के टुकड़े करने वाले- केजरीवाल

धर्मेंद्र प्रधान को इतना अहंकार, पेपर लीक का विरोध कर रहे बच्चों को बता रहे देश के टुकड़े करने वाले- केजरीवाल

24 June 2026 - 3:11 PM
Photo of सेंट्रल विस्टा में मेट्रो की बड़ी क्रांति, दिल्ली को मिला ट्रिपल इंटरचेंज हब, सफर होगा सुपरफास्ट

सेंट्रल विस्टा में मेट्रो की बड़ी क्रांति, दिल्ली को मिला ट्रिपल इंटरचेंज हब, सफर होगा सुपरफास्ट

24 June 2026 - 2:48 PM
Back to top button