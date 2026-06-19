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मॉस्को पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला, रूसी राजधानी में धुआं-धुआं, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

Karan Panchal19 June 2026 - 6:35 PM
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Russia Ukraine War
मॉस्को पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला, रूसी राजधानी में धुआं-धुआं, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

Russia Ukraine War : रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। ताजा घटनाक्रम में यूक्रेन की ओर से रूस की राजधानी मॉस्को को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए जाने की खबरें सामने आई हैं। इन हमलों के बाद राजधानी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं।

इलाके में आग और धुएं का अंबार

रिपोर्ट्स के अनुसार, हमले के दौरान मॉस्को क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण तेल शोधन संयंत्र को नुकसान पहुंचा। घटना के बाद इलाके में आग और धुएं के गुबार देखे गए, जिसके वीडियो और तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से साझा की गईं। हालांकि नुकसान की वास्तविक सीमा को लेकर आधिकारिक स्तर पर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

सुरक्षा तैयारियों पर छिड़ी बड़ी बहस

रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि देशभर में बड़ी संख्या में यूक्रेनी ड्रोन को वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय किया गया। मंत्रालय के मुताबिक, सैकड़ों ड्रोन विभिन्न क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे थे, जिनमें राजधानी मॉस्को की दिशा में आने वाले ड्रोन भी शामिल थे। इसके बावजूद कुछ ठिकानों को नुकसान पहुंचने की खबरों ने सुरक्षा तैयारियों पर बहस छेड़ दी है।

जेलेंस्की ने दिया रूस को कड़ा संदेश

दूसरी ओर, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने हालिया घटनाओं के बीच रूस को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने संकेत दिया कि यदि यूक्रेन पर हमले जारी रहते हैं, तो रूस को भी उसके परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। उनके बयान को युद्ध के प्रति यूक्रेन के अधिक आक्रामक रुख के तौर पर देखा जा रहा है।

संघर्ष समय के साथ ले रहा व्यापक रूप

विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ती सैन्य कार्रवाई शांति प्रयासों को और कठिन बना रही है। मौजूदा हालात यह संकेत दे रहे हैं कि संघर्ष जल्द समाप्त होने के बजाय और अधिक व्यापक रूप ले सकता है।

ये भी पढ़ें- रेलवे का बड़ा फैसला, अब बिना टिकट यात्रा पर डबल जुर्माना, 1 जुलाई से लागू होगा नियम

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Karan Panchal19 June 2026 - 6:35 PM
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