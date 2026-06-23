Punjab News : पंजाब सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में तीन वर्षों के दौरान 18 सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से संचालित किए जा रहे वृद्धाश्रमों को कुल 15.70 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी की गई है।

इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 4.93 करोड़ रुपये, 2024-25 के दौरान 6.67 करोड़ रुपये और 2025-26 के दौरान 4.10 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की गई है। वर्तमान समय में राज्य के इन वृद्धाश्रमों में 641 बुजुर्गों को लाभ मिल रहा है, जिन्हें आवास, पौष्टिक भोजन और स्वास्थ्य देखभाल जैसी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

बुजुर्गों को हमारे परिवारों की जड़ें और अमूल्य विरासत बताते हुए डॉ. बलजीत कौर ने कहा, “जिन माता-पिता ने अपना पूरा जीवन परिवारों को संवारने के लिए समर्पित किया, उन्हें बुढ़ापे में सम्मान और सहारा देना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।

बुजुर्गों की भलाई के लिए सरकार के अन्य महत्वपूर्ण प्रयास

‘क्वालिटी ऑफ लाइफ’ पर जोर- सरकार का उद्देश्य केवल वित्तीय सहायता प्रदान करना नहीं, बल्कि वृद्धाश्रमों में उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं, मनोरंजन और घर जैसा वातावरण सुनिश्चित करना है। अधिकारियों को लगातार निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।

एल्डर हेल्पलाइन 14567- बुजुर्गों के साथ किसी भी प्रकार की उपेक्षा, दुर्व्यवहार या शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तत्काल सहायता और शिकायत निवारण के लिए हेल्पलाइन नंबर 14567 पूरी तरह कार्यशील है।

समाज से अपील- कैबिनेट मंत्री ने समाज से अपील की कि सरकार बेसहारा बुजुर्गों का सहारा बन रही है, लेकिन हम सभी को मिलकर ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए, जहां हर बुजुर्ग अपने परिवार में सुरक्षित महसूस करे।

“हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान हैं और उनकी मुस्कान ही हमारी जन-कल्याणकारी नीतियों की वास्तविक सफलता है।” — डॉ. बलजीत कौर।

ये भी पढ़ें- ‘गैंगस्टरों ते वार’ अभियान के तहत रणनीतिक नाकों पर निगरानी और सख्त, राज्यभर में नशीले पदार्थों एवं अवैध हथियारों की बड़ी बरामदगी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप