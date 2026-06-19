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कोई शेख 15 करोड़ दे तो उसके साथ सो जाऊं वाले बयान से मुश्किल में Apoorva Makhija, इस शख़्स ने पुलिस कमिश्नर से की कंप्लेन

Karan Panchal19 June 2026 - 8:21 PM
3 minutes read
Apoorva Makhija Controversy
कोई शेख 15 करोड़ दे तो उसके साथ सो जाऊं वाले बयान से मुश्किल में Apoorva Makhija, इस शख़्स ने पुलिस कमिश्नर से की कंप्लेन

Apoorva Makhija Controversy : सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा के खिलाफ एक नई कानूनी शिकायत दर्ज की गई है। यह शिकायत उस कथित बयान को लेकर की गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह 10 से 15 करोड़ रुपये की रकम के बदले किसी के साथ सोने के लिए तैयार होंगी। यह शिकायत साथी इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी द्वारा दर्ज कराई गई है। शिकायत में पुलिस आयुक्त निकेत कौशिक से तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है और अपूर्वा मखीजा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की अपील की गई है।

बयान अशोभनीय और गैर-जिम्मेदाराना- अंसारी

मुंबई पुलिस आयुक्त निकेत कौशिक को लिखे अपने पत्र में फैजान अंसारी ने कथित बयान को “आपत्तिजनक” बताया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणी मुंबई और अन्य जगहों की युवा महिलाओं के लिए गलत उदाहरण पेश कर सकती है। अंसारी का आरोप है कि ऐसे बयान “अशोभनीय और गैर-जिम्मेदाराना” हैं और इससे उनके प्रभाव में आने वाले युवा फॉलोअर्स पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अपूर्वा मखीजा पहले भी कई बार अनुचित व्यवहार को लेकर विवादों में रही हैं, लेकिन उनके अनुसार उन मामलों में पर्याप्त कानूनी कार्रवाई नहीं हुई।

मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार, शिकायत औपचारिक रूप से पुलिस आयुक्त कार्यालय में जमा कर दी गई है। हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने अब तक सार्वजनिक रूप से यह पुष्टि नहीं की है कि इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज की गई है या नहीं। सामान्य प्रक्रिया के तहत पुलिस पहले शिकायत की जांच करती है और यह तय करती है कि कथित बयान किसी दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं। इसमें अश्लीलता, सार्वजनिक नैतिकता या किसी प्रकार के उकसावे से संबंधित कानूनी प्रावधानों की समीक्षा की जा सकती है।

कानून के तहत निष्पक्ष जांच

शिकायत में तत्काल गिरफ्तारी की मांग भी की गई है, लेकिन कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि गिरफ्तारी अपने आप नहीं होती। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मामले में कौन-कौन सी धाराएं लगाई जाती हैं, उपलब्ध साक्ष्य क्या हैं और क्या आरोपी से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। एक आपराधिक कानून विशेषज्ञ ने कहा कि जांच एजेंसियों को पहले यह देखना होगा कि प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है या नहीं। साथ ही कानून के तहत निष्पक्ष जांच और आरोपी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना भी जरूरी है।

संपर्क करने की कोशिश लेकिन कोई जवाब नहीं

खबर लिखे जाने तक अपूर्वा मखीजा की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। उनके प्रतिनिधियों से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल सका। अपूर्वा मखीजा सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं और उनके बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं। ऐसे में यदि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो इसका असर उनकी प्रतिष्ठा और पेशेवर गतिविधियों पर भी पड़ सकता है। इसमें ब्रांड साझेदारियों का नुकसान, प्लेटफॉर्म स्तर पर कार्रवाई या कमाई के अवसरों पर प्रभाव जैसी संभावनाएं शामिल हो सकती हैं।

बयानों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए

सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। कुछ लोगों ने शिकायत का समर्थन करते हुए कहा कि सार्वजनिक हस्तियों को अपने बयानों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, खासकर तब जब उनके बयान किसी विवादित या शोषणकारी व्यवहार को सामान्य बनाने का संदेश दे सकते हों। वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि व्यक्तिगत अभिव्यक्ति या व्यंग्य के दायरे में आने वाले बयानों को अपराध की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि ऐसा करने से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है।

सनसनीखेज कंटेंट जहां लोकप्रियता बढ़ाता है…

यह मामला इन्फ्लुएंसर संस्कृति से जुड़े व्यापक सवालों को भी सामने लाता है, जहां विवादित या उत्तेजक बयान तेजी से लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं और बड़े स्तर पर चर्चा का विषय बन जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सनसनीखेज कंटेंट जहां लोकप्रियता बढ़ा सकता है, वहीं इससे सार्वजनिक और कानूनी जांच भी बढ़ जाती है। फैजान अंसारी जैसे आलोचकों का मानना है कि कानूनी कार्रवाई ऐसी गतिविधियों पर सीमा तय करने का माध्यम हो सकती है, जबकि नागरिक अधिकारों से जुड़े लोग संतुलित कानूनी दृष्टिकोण अपनाने की बात कर रहे हैं।

गवाहों के बयान और सोशल मीडिया डेटा शामिल

यदि पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का फैसला करती है, तो जांच के दौरान कथित बयान से जुड़े सबूत जुटाए जाएंगे। इनमें मूल वीडियो क्लिप या पोस्ट, समय संबंधी रिकॉर्ड, गवाहों के बयान और सोशल मीडिया डेटा शामिल हो सकता है। जांच के निष्कर्षों के आधार पर मामला आगे बढ़ सकता है, आरोप तय हो सकते हैं, समझौता हो सकता है या फिर मामला बंद भी किया जा सकता है। वहीं, यदि शिकायतकर्ता पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होता, तो वह अन्य कानूनी विकल्पों का भी सहारा ले सकता है।

फिलहाल यह मामला समीक्षा के अधीन है। आगे की कानूनी प्रक्रिया और इस पर जारी सार्वजनिक बहस, दोनों ही इस मामले की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

ये भी पढ़ें- रेलवे का बड़ा फैसला, अब बिना टिकट यात्रा पर डबल जुर्माना, 1 जुलाई से लागू होगा नियम

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Karan Panchal19 June 2026 - 8:21 PM
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