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24 जून को मोहाली में आयोजित की जाएगी एन.आर.आई. ‘मिलनी 2026’ आयोजन : डॉ. रवजोत सिंह

Shanti Kumari22 June 2026 - 1:28 PM
2 minutes read
Dr. Ravjot Singh

Punjab News : पंजाब के एन.आर.आई. मामलों के मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा 24 जून, 2026 को एमिटी यूनिवर्सिटी, मोहाली में “एन.आर.आई. मिलनी 2026” का आयोजन किया जा रहा है।

कैबिनेट मंत्री ने आगे जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम पंजाब सरकार द्वारा विदेशों में बसे पंजाबियों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने तथा अनिवासी भारतीयों (एन.आर.आई.) को आने वाली समस्याओं के समयबद्ध समाधान के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि “एन.आर.आई. मिलनी 2026” एन.आर.आई. और पंजाब सरकार के बीच सीधे संवाद का एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगी, जहां प्रतिभागी अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सकेंगे तथा अपने जिलों और राज्य से जुड़े मामलों के समाधान के लिए सरकार के साथ सीधे बातचीत कर सकेंगे।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य

इस पहल के महत्व को रेखांकित करते हुए डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एन.आर.आई. समुदाय के साथ सार्थक संवाद को बढ़ावा देना, उनकी शिकायतों का प्रभावी एवं पारदर्शी तरीके से निपटारा करना तथा शिकायत निवारण के लिए मौजूद संस्थागत व्यवस्थाओं को और मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि एन.आर.आई. मामलों का विभाग इस प्रयास के माध्यम से अपनी पहुंच का और विस्तार करने तथा पंजाब और दुनिया भर में बसे पंजाबियों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि एस.ए.एस. नगर (मोहाली), रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला जिलों से संबंधित एन.आर.आई. को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। उन्होंने इन जिलों के सभी पात्र एन.आर.आई. से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ सीधे संवाद करें और अपनी समस्याओं को संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाएं।

ऑनलाइन पंजीकरण के लिए लिंक

उन्होंने सुचारु प्रबंधन और अग्रिम योजना सुनिश्चित करने के लिए इच्छुक प्रतिभागियों से ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म के माध्यम से पंजीकरण कराने की भी अपील की। पंजीकरण के लिए लिंक: https://forms.gle/PZjpvKuEA2iPRU6D9⁠ है।

पंजीकरण से मिलेगी शिकायत समाधान में मदद

पंजीकरण के दौरान प्रतिभागियों से अपना पूरा नाम, पता, संपर्क नंबर, ई-मेल आईडी तथा अपने जिले से संबंधित किसी भी पूर्व दर्ज शिकायत या समस्या का विवरण सही तरीके से उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह जानकारी कार्यक्रम के दौरान उठाए जाने वाले मामलों के प्रभावी और समयबद्ध समाधान में विभाग की सहायता करेगी।

एनआरआई मिलनी से पंजाबियों के रिश्ते मजबूत होने की संभावना

डॉ. रवजोत सिंह ने दोहराया कि पंजाब सरकार एन.आर.आई. समुदाय के हितों की रक्षा करने तथा उनकी समस्याओं का जवाबदेह, पारदर्शी और जन-केंद्रित प्रशासन के माध्यम से समाधान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एन.आर.आई. मिलनी 2026 संवाद, सहयोग और समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में उभरेगी तथा पंजाब और दुनिया भर में बसे पंजाबियों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।

कैबिनेट मंत्री ने संबंधित जिलों के सभी पात्र एन.आर.आई. से अपील की कि वे इस कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी करें और विश्वभर के पंजाबी समुदाय के लिए एन.आर.आई. मिलनी 2026 को एक सार्थक और सफल आयोजन बनाने में अपना योगदान दें।

ये भी पढ़ें – वे राम मंदिर की रक्षा तक नहीं कर सकते, फिर भी… चढ़ावा चोरी पर संजय राउत का बीजेपी पर हमला

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Shanti Kumari22 June 2026 - 1:28 PM
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