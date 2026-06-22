Lucknow Fire : लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र के सेक्टर-डी स्थित एक निजी कोचिंग सेंटर में सोमवार दोपहर अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए गए।

आग लगने के कारणों का अभी नहीं चला पता

फिलहाल आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। स्थानीय लोगों के अनुसार, घटना के समय कोचिंग सेंटर में छात्र मौजूद थे। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि धुएं और आग से बचने के लिए कई छात्र इमारत से नीचे उतरने और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि, प्रशासन की ओर से अभी तक किसी के फंसे होने या हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

मुख्यमंत्री ने दिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश

घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और हालात पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है।

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिया घटनास्थल का जायजा

घटनास्थल पर पहुंचे उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सबसे ऊपरी मंजिल पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है। दमकल कर्मियों ने अंदर पहुंचने के लिए पहली मंजिल की एक दीवार तोड़ी है, क्योंकि इमारत के भीतर काफी धुआं भरा हुआ है।

उन्होंने कहा कि हर कमरे की गहन तलाशी ली जा रही है और प्रशासन की प्राथमिकता सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालना है। एंबुलेंस और मेडिकल टीमों को भी मौके पर तैनात किया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल उपचार उपलब्ध कराया जा सके।

चश्मदीदों ने बताई घटना की भयावह तस्वीर

स्थानीय लोगों के अनुसार आग लगने के बाद परिसर में अफरा-तफरी मच गई। कई छात्रों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। घटना से जुड़े वीडियो और तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

डीएम समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद

घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। डीएम, पुलिस अधिकारियों और दमकल विभाग की टीमों की निगरानी में बचाव अभियान चलाया जा रहा है। करीब एक दर्जन फायर टेंडर और हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

आसपास की इमारतें खाली कराई गईं

सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने आसपास की इमारतों को खाली करा दिया है। साथ ही रेस्क्यू कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए क्षेत्र का यातायात भी डायवर्ट किया गया है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और आधिकारिक जानकारी का इंतजार करने की अपील की है।

फिलहाल आग पर पूरी तरह काबू पाने और अंदर मौजूद लोगों की स्थिति स्पष्ट करने के लिए राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है।

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