US Iran Tension : ईरान के संसद अध्यक्ष और अमेरिका-ईरान वार्ता में प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट अब पहले जैसी स्थिति में नहीं लौटेगा। उन्होंने संकेत दिया कि इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग की निगरानी और प्रबंधन में ईरान की भूमिका पहले से अधिक मजबूत होगी, हालांकि अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन जारी रहेगा।

अमेरिका पर भरोसा नहीं, सतर्क रहना जरूरी

प्रेस टीवी के अनुसार, स्विट्जरलैंड में अमेरिका के साथ हुई तकनीकी बातचीत के बाद गालिबाफ ने कहा कि ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं है और भविष्य में भी सतर्क रहना जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान अपनी सुरक्षा और रणनीतिक हितों को प्राथमिकता देगा।

परमाणु मुद्दे पर नहीं बनी नई सहमति

दूसरी ओर, अमेरिका की ओर से दावा किया गया है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम की अंतरराष्ट्रीय जांच के लिए सहमत हो गया है, लेकिन ईरान ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि परमाणु मुद्दे पर कोई नई सहमति नहीं बनी है। बातचीत के दौरान अमेरिका ने ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात पर 60 दिनों के लिए कुछ प्रतिबंधों में ढील दी है।

स्विट्जरलैंड में हुई वार्ता को सकारात्मक

इसी बीच, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने स्विट्जरलैंड में हुई वार्ता को सकारात्मक बताया है और कहा है कि दोनों पक्ष आगे की बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए हैं।

तेल टैंकरों की आवाजाही फिर से शुरू

ईरान की सुरक्षा परिषद ने भी कहा है कि बातचीत के बावजूद देश की सेना पूरी तरह अलर्ट पर है और किसी भी स्थिति का जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं, होर्मुज स्ट्रेट से तेल टैंकरों की आवाजाही धीरे-धीरे फिर से शुरू हो रही है, हालांकि यह अभी भी सामान्य स्तर से कम है। स्विट्जरलैंड में बातचीत के बाद ईरानी प्रतिनिधि ओमान पहुंचे हैं, जहां आगे समुद्री मार्ग और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चर्चा की जाएगी।

ये भी पढ़ें- आयरलैंड सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, स्टार ऑलराउंडर बाहर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप