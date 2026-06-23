स्वास्थ्य

सुबह की ये 4 आदतें धीरे-धीरे दिल को कर रही हैं कमजोर, अभी बदलें नहीं तो खतरा तय!

Karan Panchal23 June 2026 - 3:43 PM
2 minutes read
Health Awareness
सुबह की ये 4 आदतें धीरे-धीरे दिल को कर रही हैं कमजोर, अभी बदलें नहीं तो खतरा तय!

Health Awareness : आज के समय में भागदौड़ भरी जीवनशैली और अनियमित आदतों के कारण दिल की बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। खासकर युवाओं में हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इसकी एक बड़ी वजह सुबह की कुछ गलत आदतें हैं, जो धीरे-धीरे दिल पर दबाव डालती हैं और उसे कमजोर बना देती हैं।

झटके से नींद से उठना नुकसानदायक

सुबह अचानक और झटके से नींद से उठना शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इससे स्ट्रेस हार्मोन जैसे कोर्टिसोल और एड्रिनलीन तेजी से बढ़ जाते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट अचानक बढ़ सकता है। ऐसे में बेहतर है कि उठने के बाद कुछ सेकंड शांत रहें, गहरी सांस लें और शरीर को हल्का स्ट्रेच करने के बाद ही उठें।

दिल की धड़कन हो सकती है अनियमित

सुबह खाली पेट चाय या कॉफी पीना भी दिल के लिए ठीक नहीं माना जाता। इससे एसिडिटी बढ़ सकती है और शरीर में डिहाइड्रेशन की स्थिति बन सकती है। अधिक कैफीन लेने से दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है और ब्लड प्रेशर भी अचानक बढ़ सकता है। इसलिए सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी से करना अधिक फायदेमंद माना जाता है।

सुबह के समय का खून थोड़ा गाढ़ा

इसके अलावा, बिना वार्म-अप के तुरंत भारी व्यायाम या हाई-इंटेंसिटी वर्कआउट शुरू करना भी जोखिम बढ़ा सकता है। सुबह के समय शरीर में खून थोड़ा गाढ़ा होता है, जिससे अचानक ज्यादा मेहनत दिल पर दबाव डाल सकती है। इसलिए किसी भी एक्सरसाइज से पहले हल्की स्ट्रेचिंग या वार्म-अप जरूरी है।

दिल की धमनियों को नुकसान

सुबह का नाश्ता छोड़ना या असंतुलित नाश्ता करना भी दिल की सेहत पर असर डालता है। इससे मेटाबॉलिज्म बिगड़ सकता है और ब्लड शुगर असंतुलित हो सकता है। वहीं ज्यादा तला-भुना या शुगर युक्त नाश्ता कोलेस्ट्रॉल बढ़ाकर दिल की धमनियों को नुकसान पहुंचा सकता है।

Disclaimer : इस आर्टिकल में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचना के लिए है। किसी भी फिटनेस, डाइट या स्वास्थ्य संबंधी बदलाव करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। यह किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता है।

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Karan Panchal23 June 2026 - 3:43 PM
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