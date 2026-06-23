Gold-Silver Price Today : सप्ताह के पहले कारोबारी दिन घरेलू सर्राफा और वायदा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों पर दबाव देखने को मिला. “मजबूत अमेरिकी डॉलर और अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिले कमजोर संकेतों के कारण दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में तेज गिरावट आई.” शुरुआती कारोबार में सोना करीब 1,400 रुपये तक टूट गया, जबकि चांदी में 6,000 रुपये से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई.

बाजार के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 24 कैरेट सोना 10 ग्राम के लिए लगभग 1,46,750 रुपये से 1,47,980 रुपये के दायरे में कारोबार कर रहा है. वहीं आभूषण निर्माण में सबसे अधिक उपयोग होने वाला 22 कैरेट सोना 1,34,000 रुपये से 1,35,650 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बना हुआ है.

चांदी 6000 रुपये से ज्यादा टूटी

चांदी की बात करें तो घरेलू वायदा बाजार में MCX सिल्वर फ्यूचर्स में करीब 2.8 फीसदी की कमजोरी दर्ज की गई. इसके चलते चांदी का भाव 2,27,700 रुपये से 2,28,200 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास पहुंच गया. खुदरा बाजार में दिल्ली, चेन्नई समेत कई प्रमुख शहरों में चांदी 2.45 लाख रुपये से 2.55 लाख रुपये प्रति किलो के स्तर पर बिक रही है.

क्यों टूटी सोने-चांदी की कीमत?

विशेषज्ञों के मुताबिक, अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) में लगातार मजबूती सोने-चांदी पर दबाव की सबसे बड़ी वजह बनी है. डॉलर इंडेक्स 13 महीने के उच्च स्तर के करीब पहुंच गया है. डॉलर मजबूत होने पर अन्य देशों के निवेशकों के लिए सोना और चांदी खरीदना महंगा हो जाता है, जिससे मांग कमजोर पड़ती है और कीमतों में गिरावट आती है.

इसके अलावा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर सख्त नीति की आशंकाओं ने भी बाजार की धारणा को प्रभावित किया है. निवेशक फिलहाल सोने-चांदी जैसी गैर-ब्याज वाली संपत्तियों से धन निकालकर अमेरिकी बॉन्ड और डॉलर आधारित निवेश विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं. यही कारण है कि वैश्विक बाजारों में भी बिकवाली का दबाव बढ़ा हुआ है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी कमजोरी

अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी बाजार COMEX में भी कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट देखी गई. स्पॉट गोल्ड में करीब 1 फीसदी की कमजोरी आई, जबकि स्पॉट सिल्वर 2 फीसदी से अधिक टूटकर निचले स्तर पर कारोबार करता नजर आया. वैश्विक बाजार की यह नरमी घरेलू कीमतों पर भी असर डाल रही है.

ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क के अनुसार, 22 कैरेट सोने का भाव 13,610 रुपये प्रति ग्राम और 1,36,100 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं 24 कैरेट सोना 14,847 रुपये प्रति ग्राम के स्तर पर उपलब्ध है. 18 कैरेट सोने की कीमत 11,135 रुपये प्रति ग्राम और 1,11,350 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है.

आगे क्या रह सकती है दिशा?

विश्लेषकों का मानना है कि जब तक डॉलर मजबूत बना रहता है और अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है, तब तक सोने-चांदी में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है. हालांकि, लंबी अवधि के निवेशकों के लिए कीमतों में आई यह गिरावट खरीदारी का अवसर भी साबित हो सकती है.

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