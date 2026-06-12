स्वास्थ्य

केरल के कोझिकोड में 45 वर्षीय व्यक्ति में निपाह वायरस की पुष्टि, 77 संपर्कों की पहचान और निगरानी शुरू

Ajay Yadav12 June 2026 - 2:59 PM
2 minutes read
Nipah Outbreak in Kerala :
केरल के कोझिकोड में 45 वर्षीय व्यक्ति में निपाह वायरस की पुष्टि

Nipah Outbreak in Kerala : केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस का एक नया मामला सामने आया है. स्वास्थ्य विभाग की जांच में 45 वर्षीय व्यक्ति में इस संक्रमण की पुष्टि हुई है. मामला सामने आते ही प्रशासन ने तुरंत सतर्कता बरतते हुए संपर्क में आए लोगों की पहचान और निगरानी शुरू कर दी है. मरीज का इलाज फिलहाल कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है.

जानकारी के अनुसार, अब तक मरीज के संपर्क में आए 77 लोगों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से किसी में भी निपाह वायरस के लक्षण नहीं पाए गए हैं. इनमें 14 लोग मरीज के परिवार से, 5 दोस्त और सहकर्मी तथा 58 स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं. अधिकारियों ने इनमें से 15 लोगों को उच्च जोखिम वाली श्रेणी में रखा है.

1999 में मलेशिया–सिंगापुर में पहला मामला

निपाह वायरस एक जूनोटिक संक्रमण है, जो जानवरों से इंसानों में फैलता है. इसका मुख्य स्रोत फल खाने वाले चमगादड़ माने जाते हैं. यह वायरस पहली बार 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में सामने आया था और इसके बाद भारत, बांग्लादेश सहित कई देशों में समय-समय पर इसके मामले दर्ज किए गए हैं.

मरीजों की देखभाल में अधिक संक्रमण खतरा

यह संक्रमण कई तरीकों से फैल सकता है, जैसे चमगादड़ की लार, पेशाब या मल से दूषित फल खाने से, ऐसे कच्चे खजूर के रस से जो चमगादड़ों के संपर्क में आया हो, संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने से या फिर संक्रमित व्यक्ति के शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थों के संपर्क में आने से. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार मरीजों की देखभाल करने वाले लोगों में संक्रमण का खतरा अधिक रहता है.

निपाह से मृत्यु दर 40 से 75 प्रतिशत तक

संक्रमण के लक्षण आमतौर पर 4 से 14 दिनों के भीतर दिखाई देते हैं. शुरुआती दौर में तेज बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी, खांसी, गले में खराश और सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं. गंभीर मामलों में यह संक्रमण दिमाग तक पहुंचकर सूजन पैदा कर सकता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निपाह वायरस से मृत्यु दर 40 से 75 प्रतिशत तक हो सकती है.

ये भी पढ़ें- पंजाब सरकार ने युवाओं को केवल योग्यता के आधार पर 67,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दीं- कुलतार सिंह संधवां

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav12 June 2026 - 2:59 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of Health News : पीठ और गर्दन में इसलिए हो रही जकड़न, ये आदतें बना रही अंदर से कमजोर

Health News : पीठ और गर्दन में इसलिए हो रही जकड़न, ये आदतें बना रही अंदर से कमजोर

8 June 2026 - 7:48 PM
Photo of Lemon Water Drink : गर्मियों में नींबू पानी का सही तरीका क्या है? चीनी से जुड़ा बड़ा खुलासा

Lemon Water Drink : गर्मियों में नींबू पानी का सही तरीका क्या है? चीनी से जुड़ा बड़ा खुलासा

7 June 2026 - 6:18 PM
Photo of बदलते मौसम में बढ़ रही कफ की समस्या, घरेलू उपायों से मिल सकती है राहत, डिटेल में पढ़ें

बदलते मौसम में बढ़ रही कफ की समस्या, घरेलू उपायों से मिल सकती है राहत, डिटेल में पढ़ें

6 June 2026 - 6:42 PM
Photo of जयपुर एयरपोर्ट पर महिला यात्री में Ebola Virus के लक्षण, अस्पताल में भर्ती

जयपुर एयरपोर्ट पर महिला यात्री में Ebola Virus के लक्षण, अस्पताल में भर्ती

5 June 2026 - 12:50 PM
Photo of भगवंत मान सरकार ने ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ का किया विस्तार, निजी अस्पतालों में 17 और इलाजों को मंजूरी, अकेले रहने वाले को भी मिलेगा लाभ

भगवंत मान सरकार ने ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ का किया विस्तार, निजी अस्पतालों में 17 और इलाजों को मंजूरी, अकेले रहने वाले को भी मिलेगा लाभ

4 June 2026 - 8:06 PM
Photo of यौन स्वास्थ्य की समस्या सिर्फ उम्र नहीं, हार्ट से जुड़ा हो सकता है कनेक्शन, कभी न करें नजरअंदाज

यौन स्वास्थ्य की समस्या सिर्फ उम्र नहीं, हार्ट से जुड़ा हो सकता है कनेक्शन, कभी न करें नजरअंदाज

3 June 2026 - 5:25 PM
Photo of ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत 45 लाख से अधिक पंजाबियों का रजिस्ट्रेशन, ऑर्थोपेडिक उपचार प्रमुख स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल : डॉ. बलबीर सिंह

‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत 45 लाख से अधिक पंजाबियों का रजिस्ट्रेशन, ऑर्थोपेडिक उपचार प्रमुख स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल : डॉ. बलबीर सिंह

3 June 2026 - 11:07 AM
Photo of Obesity Awareness : “कम खाओ-ज्यादा चलो” की सोच मोटापे के लिए क्यों अधूरी है? जानें क्या है सच

Obesity Awareness : “कम खाओ-ज्यादा चलो” की सोच मोटापे के लिए क्यों अधूरी है? जानें क्या है सच

2 June 2026 - 11:33 AM
Photo of मसूड़ों की सूजन महिलाओं की फर्टिलिटी को कर सकती है प्रभावित, एग्स की क्वालिटी पर असर

मसूड़ों की सूजन महिलाओं की फर्टिलिटी को कर सकती है प्रभावित, एग्स की क्वालिटी पर असर

31 May 2026 - 5:50 PM
Photo of पंजाब में ऑर्थोपेडिक इलाज की बढ़ी मांग, “मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना” के तहत 84 करोड़ से अधिक खर्च

पंजाब में ऑर्थोपेडिक इलाज की बढ़ी मांग, “मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना” के तहत 84 करोड़ से अधिक खर्च

31 May 2026 - 11:49 AM
Back to top button