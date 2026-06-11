Punjab

पंजाब सरकार ने युवाओं को केवल योग्यता के आधार पर 67,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दीं- कुलतार सिंह संधवां

Karan Panchal11 June 2026 - 6:28 PM
1 minute read
Youth Employment
पंजाब सरकार ने युवाओं को केवल योग्यता के आधार पर 67,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दीं- कुलतार सिंह संधवां

Youth Employment : पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने आज कहा कि पंजाब सरकार ने केवल योग्यता के आधार पर राज्य के युवाओं को 67,000 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस व्यापक भर्ती अभियान ने युवाओं को अपने ही प्रदेश में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराकर विदेश जाने की प्रवृत्ति को सफलतापूर्वक रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

राजनीतिक सिफारिशों का दौर समाप्त

स्पीकर संधवां ने कहा कि राज्य में भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में रिश्वतखोरी, भाई-भतीजावाद और राजनीतिक सिफारिशों का दौर पूरी तरह समाप्त हो चुका है। वर्तमान सरकार द्वारा पूरी भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और सिफारिश-मुक्त बनाया गया है, जिसके तहत केवल योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है।

सरकार का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना

सरकार की प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पदभार संभालने के बाद से ही सरकार का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को सशक्त बनाना रहा है, ताकि वे अपने सपनों को साकार कर समृद्ध और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ सकें।

निरंतर परिश्रम से लक्ष्य की प्राप्ति

स्पीकर ने विद्यार्थियों से अपील की कि वे पूरी लगन, कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें। उन्होंने कहा कि ईमानदार प्रयास और निरंतर परिश्रम से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

कर्तव्यों का निर्वहन करने का किया आग्रह

नवनियुक्त उम्मीदवारों को बधाई देते हुए स्पीकर संधवां ने उनसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करने का आग्रह किया। उन्होंने दोहराया कि पंजाब सरकार उन युवाओं को अवसर प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जो सरकारी नौकरियां हासिल करने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं।

ये भी पढ़ें- हरियाणा के 8वीं कक्षा के इतिहास पाठ्यक्रम में शामिल हुआ सिख गुरुओं का इतिहास, सीएम सैनी ने निभाया वादा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal11 June 2026 - 6:28 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब पुलिस के ‘स्टूडेंट पुलिस कैडेट’ कार्यक्रम को मिला बड़ा समर्थन, पंजाब भर के 280 स्कूलों के लगभग 11,200 विद्यार्थी उठा रहे हैं लाभ

पंजाब पुलिस के ‘स्टूडेंट पुलिस कैडेट’ कार्यक्रम को मिला बड़ा समर्थन, पंजाब भर के 280 स्कूलों के लगभग 11,200 विद्यार्थी उठा रहे हैं लाभ

11 June 2026 - 4:38 PM
Photo of विश्व फैटी लिवर दिवस 2026, फैटी लिवर रोग स्वास्थ्य के लिए चुनौती, मान सरकार की ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ से समय पर जांच और उपचार

विश्व फैटी लिवर दिवस 2026, फैटी लिवर रोग स्वास्थ्य के लिए चुनौती, मान सरकार की ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ से समय पर जांच और उपचार

11 June 2026 - 3:53 PM
Photo of पटियाला में हाइब्रिड सफाई मॉडल की शुरुआत, 30 दिन में शहर को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य

पटियाला में हाइब्रिड सफाई मॉडल की शुरुआत, 30 दिन में शहर को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य

11 June 2026 - 3:06 PM
Photo of बुजुर्ग मां की पुकार पर तत्काल कार्रवाई, पारिवारिक उत्पीड़न का है मामला, डॉ. बलजीत कौर के नेतृत्व में मिला न्याय

बुजुर्ग मां की पुकार पर तत्काल कार्रवाई, पारिवारिक उत्पीड़न का है मामला, डॉ. बलजीत कौर के नेतृत्व में मिला न्याय

11 June 2026 - 2:40 PM
Photo of भगवंत मान सरकार कर्मचारियों और मजदूरों के हितों के लिए प्रतिबद्ध, किसी भी चिंता को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा- हरपाल सिंह चीमा

भगवंत मान सरकार कर्मचारियों और मजदूरों के हितों के लिए प्रतिबद्ध, किसी भी चिंता को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा- हरपाल सिंह चीमा

11 June 2026 - 2:19 PM
Photo of 48 डीएसएम-एएसएम को नियुक्ति पत्र: पंजाब सरकार की पारदर्शी भर्ती से 66,000 नौकरियों पर जोर

48 डीएसएम-एएसएम को नियुक्ति पत्र: पंजाब सरकार की पारदर्शी भर्ती से 66,000 नौकरियों पर जोर

11 June 2026 - 1:06 PM
Photo of भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली कैबिनेट द्वारा पंजाब में नीट की दोबारा परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए मुफ्त सफर को मंजूरी

भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली कैबिनेट द्वारा पंजाब में नीट की दोबारा परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए मुफ्त सफर को मंजूरी

11 June 2026 - 12:45 PM
Photo of माई भागो एएफपीआई कैडेट दीक्षा शर्मा का इंडियन नेवल अकादमी में प्री-कमीशन प्रशिक्षण के लिए चयन

माई भागो एएफपीआई कैडेट दीक्षा शर्मा का इंडियन नेवल अकादमी में प्री-कमीशन प्रशिक्षण के लिए चयन

11 June 2026 - 12:29 PM
Photo of अब नहीं होगी परेशानी! अवैध कॉलोनियों पर सरकार का मास्टर प्लान, घर वालों को मिलेगा बड़ा फायदा- सीएम मान

अब नहीं होगी परेशानी! अवैध कॉलोनियों पर सरकार का मास्टर प्लान, घर वालों को मिलेगा बड़ा फायदा- सीएम मान

11 June 2026 - 12:11 PM
Photo of NEET दोबारा परीक्षा देने वाले छात्रों को 20 से 22 जून तक पंजाब में मुफ्त बस सेवा: भगवंत मान कैबिनेट का फैसला

NEET दोबारा परीक्षा देने वाले छात्रों को 20 से 22 जून तक पंजाब में मुफ्त बस सेवा: भगवंत मान कैबिनेट का फैसला

11 June 2026 - 12:09 PM
Back to top button