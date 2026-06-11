Youth Employment : पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने आज कहा कि पंजाब सरकार ने केवल योग्यता के आधार पर राज्य के युवाओं को 67,000 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस व्यापक भर्ती अभियान ने युवाओं को अपने ही प्रदेश में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराकर विदेश जाने की प्रवृत्ति को सफलतापूर्वक रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

राजनीतिक सिफारिशों का दौर समाप्त

स्पीकर संधवां ने कहा कि राज्य में भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में रिश्वतखोरी, भाई-भतीजावाद और राजनीतिक सिफारिशों का दौर पूरी तरह समाप्त हो चुका है। वर्तमान सरकार द्वारा पूरी भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और सिफारिश-मुक्त बनाया गया है, जिसके तहत केवल योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है।

सरकार का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना

सरकार की प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पदभार संभालने के बाद से ही सरकार का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को सशक्त बनाना रहा है, ताकि वे अपने सपनों को साकार कर समृद्ध और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ सकें।

निरंतर परिश्रम से लक्ष्य की प्राप्ति

स्पीकर ने विद्यार्थियों से अपील की कि वे पूरी लगन, कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें। उन्होंने कहा कि ईमानदार प्रयास और निरंतर परिश्रम से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

कर्तव्यों का निर्वहन करने का किया आग्रह

नवनियुक्त उम्मीदवारों को बधाई देते हुए स्पीकर संधवां ने उनसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करने का आग्रह किया। उन्होंने दोहराया कि पंजाब सरकार उन युवाओं को अवसर प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जो सरकारी नौकरियां हासिल करने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं।

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