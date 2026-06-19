स्वास्थ्य

हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज के बाद भी नहीं घट रहा वजन? ये 4 आदतें हो सकती हैं वजह

Karan Panchal19 June 2026 - 7:08 PM
2 minutes read
Weight Loss Tips
हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज के बाद भी नहीं घट रहा वजन? ये 4 आदतें हो सकती हैं वजह

Weight Loss Tips : अगर आप संतुलित आहार ले रहे हैं और नियमित रूप से व्यायाम भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वजन कम नहीं हो रहा, तो इसकी वजह केवल डाइट या वर्कआउट नहीं हो सकती। कई बार हमारी रोजमर्रा की कुछ आदतें अनजाने में कैलोरी की मात्रा बढ़ा देती हैं, जिससे वजन घटाने की कोशिशों पर असर पड़ता है।

फिटनेस विशेषज्ञों के अनुसार, कुछ सामान्य दिखने वाली आदतें शरीर के वजन को प्रभावित कर सकती हैं और वजन कम करने की प्रक्रिया को धीमा कर सकती हैं।

  1. पर्याप्त नींद न लेना

नींद की कमी का असर सीधे खानपान पर पड़ता है। जब शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिलता, तो अधिक मीठे और ज्यादा कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों की इच्छा बढ़ सकती है। इससे व्यक्ति सामान्य से अधिक भोजन करने लगता है, जो वजन घटाने में बाधा बन सकता है।

  1. प्रोटीन और फाइबर की कमी

यदि भोजन में प्रोटीन और फाइबर पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं, तो भूख जल्दी लग सकती है। ऐसे में व्यक्ति बार-बार खाने की ओर आकर्षित होता है और कुल कैलोरी सेवन बढ़ जाता है। प्रोटीन और फाइबर लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहिए।

  1. शरीर में पानी की कमी

कई बार प्यास और भूख के संकेत एक जैसे महसूस हो सकते हैं। पर्याप्त पानी न पीने पर व्यक्ति प्यास को भूख समझकर अतिरिक्त स्नैक्स या भोजन ले सकता है। इसलिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी माना जाता है।

  1. जरूरत से ज्यादा वर्कआउट करना

अत्यधिक व्यायाम भी कभी-कभी उल्टा असर डाल सकता है। बहुत ज्यादा शारीरिक गतिविधि शरीर पर अतिरिक्त दबाव डालती है, जिससे भूख बढ़ सकती है। परिणामस्वरूप व्यक्ति अधिक भोजन कर लेता है और कैलोरी सेवन बढ़ जाता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि वजन घटाने के लिए केवल डाइट और एक्सरसाइज ही नहीं, बल्कि अच्छी नींद, पर्याप्त पानी, संतुलित पोषण और सही मात्रा में वर्कआउट भी उतने ही जरूरी हैं। इन आदतों पर ध्यान देकर वजन प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

Disclaimer : यह जानकारी सामान्य उद्देश्य के लिए है। किसी भी फिटनेस, डाइट या स्वास्थ्य संबंधी बदलाव से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।

ये भी पढ़ें- मॉस्को पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला, रूसी राजधानी में धुआं-धुआं, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

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Karan Panchal19 June 2026 - 7:08 PM
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