Uttar Pradesh

मुंशी और महिला पुलिसकर्मी का रोमांस, सोशल मीडिया पर Video Viral

Karan Panchal28 June 2026 - 2:32 PM
1 minute read
Viral Video
मुंशी और महिला पुलिसकर्मी का रोमांस, सोशल मीडिया पर Video Viral

Viral Video : उत्तर प्रदेश से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां ड्यूटी के दौरान मुंशी और महिला पुलिसकर्मी की नज़दीकियां साफ देखी जा रही है। जिसका सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के उरई स्थित सदर कोतवाली का बताया जा रहा है। फिलहाल वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है।

मामले की गहनता से होगी जांच

जानकारी के मुताबिक वायरल वीडियो पर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार ने फौरन एक्शन लेते हुए मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। सीओ कोंच परमेश्वर प्रसाद को मामले की जांच सौंपी गई है। जानकारी यह भी है कि मुंशी अरविंद को निलंबित कर दिया गया है। वहीं वीडियो में दिख रही महिला पुलिसकर्मी की संलिप्तता और उसकी भूमिका की गहनता से जांच की जा रही है।

वीडियो में बताई जा रही महिला पुलिसकर्मी

सीसीटीवी फुटेज लगभग छह दिन पुराना बताया गया है। वीडियो में मुंशी अरविंद कंट्रोल रूम में अपनी कुर्सी पर बैठे देखा जा सकता है। इसी दौरान जींस और टी-शर्ट पहने एक महिला पुलिसकर्मी आती है और बातचीत करने लगती है। जिसके बाद दोनों की बातचीत और व्यवहार से अनुशासन पर प्रश्न खड़े होते हैं। कैमरे में कैद हुआ वीडियो किसी कर्मचारी की ओर से लीक होने की आशंका जताई जा रही है।

वर्दी की गरिमा बनाए रखना कर्मचारी का कर्तव्य

वरिष्ठ अधिकारियों ने यह मामला विभाग की छवि खराब करने वाला बताया है। वर्दी की गरिमा बनाए रखना हर कर्मचारी का कर्तव्य है। किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ जांच के परिणाम आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें- केतन अग्रवाल हत्याकांड मामले में बड़े खुलासे, गूगल पर खोजी लोकेशन और पुलिस से बचने के तरीके

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal28 June 2026 - 2:32 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा एक्शन, आरोपियों के ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी

राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा एक्शन, आरोपियों के ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी

28 June 2026 - 12:25 PM
Photo of यूपी में मौसम का कहर, कहीं लू तो कहीं आंधी-तूफान, 30 जिलों में अलर्ट

यूपी में मौसम का कहर, कहीं लू तो कहीं आंधी-तूफान, 30 जिलों में अलर्ट

27 June 2026 - 5:32 PM
Photo of अखिलेश यादव का चुनावी संकल्प, UP में सरकार बनाने का दावा, अयोध्या को लेकर किया बड़ा ऐलान

अखिलेश यादव का चुनावी संकल्प, UP में सरकार बनाने का दावा, अयोध्या को लेकर किया बड़ा ऐलान

27 June 2026 - 3:23 PM
Photo of ‘जो राम के नहीं हुए, वो राष्ट्र के क्या होंगे’, केजरीवाल ने किया सामाजिक बहिष्कार का आह्वान

‘जो राम के नहीं हुए, वो राष्ट्र के क्या होंगे’, केजरीवाल ने किया सामाजिक बहिष्कार का आह्वान

27 June 2026 - 9:02 AM
Photo of UP में प्रधानों को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने प्रशासक बनने की नहीं दी इजाजत, अब क्या होगा?

UP में प्रधानों को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने प्रशासक बनने की नहीं दी इजाजत, अब क्या होगा?

27 June 2026 - 8:30 AM
Photo of राम मंदिर चढ़ावा केस में बड़ा एक्शन, चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्रा ने दिया इस्तीफा, अभी तक 8 गिरफ्तार

राम मंदिर चढ़ावा केस में बड़ा एक्शन, चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्रा ने दिया इस्तीफा, अभी तक 8 गिरफ्तार

26 June 2026 - 2:45 PM
Photo of राम मंदिर दान मामले में FIR के बाद बोले अयोध्या के साधु-संत, जानें किसने क्या कहा

राम मंदिर दान मामले में FIR के बाद बोले अयोध्या के साधु-संत, जानें किसने क्या कहा

26 June 2026 - 2:22 PM
Photo of UP में मौसम का बदला मिजाज, कहीं बारिश तो कहीं लू का अलर्ट, जल्द दस्तक देगा मानसून

UP में मौसम का बदला मिजाज, कहीं बारिश तो कहीं लू का अलर्ट, जल्द दस्तक देगा मानसून

25 June 2026 - 7:38 AM
Photo of अलीगंज हादसे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, दम घुटने से हुई 15 लोगों की मौत

अलीगंज हादसे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, दम घुटने से हुई 15 लोगों की मौत

24 June 2026 - 2:55 PM
Photo of उत्तर प्रदेश में मौसम का कहर और राहत दोनों, आंधी-बारिश से लेकर लू तक का अलर्ट जारी

उत्तर प्रदेश में मौसम का कहर और राहत दोनों, आंधी-बारिश से लेकर लू तक का अलर्ट जारी

24 June 2026 - 1:07 PM
Back to top button