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दिल्ली-NCR में कब आएगा मानसून? मौसम विभाग ने बताया नया अपडेट, गर्मी से जल्द मिलेगी राहत

Ajay Yadav27 June 2026 - 7:35 AM
2 minutes read
Delhi NCR Weather :
दिल्ली-NCR में कब आएगा मानसून? मौसम विभाग ने बताया नया अपडेट, गर्मी से जल्द मिलेगी राहत

Delhi NCR Weather : दिल्ली-NCR के लोगों को आने वाले दिनों में तपती गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है, हालांकि मानसून की दस्तक के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा. मौसम विभाग के अनुसार, पहले मानसून के 27 जून तक राजधानी में पहुंचने की संभावना जताई गई थी, लेकिन अब इसके जुलाई के पहले सप्ताह में दिल्ली-NCR पहुंचने का अनुमान है.

इस बीच प्री-मानसून गतिविधियां जारी रहेंगी. बादलों की आवाजाही, हल्की बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं के चलते तापमान में गिरावट महसूस की जा सकती है. इससे लोगों को लू और बढ़ती उमस से राहत मिलने की उम्मीद है. फिलहाल मौसम विभाग ने किसी भी दिन के लिए कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की है.

हल्की बारिश के आसार

शनिवार (27 जून) को दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान करीब 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने इस दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहने, बिजली चमकने, आंधी-तूफान और बहुत हल्की से हल्की बारिश की संभावना जताई है.

सुबह के समय दिल्ली में तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने की संभावना है. हवा की रफ्तार करीब 5 किलोमीटर प्रति घंटे रहने और नमी का स्तर लगभग 70 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है. शनिवार शाम 4 बजे से 7 बजे के बीच हल्की बारिश की संभावना जताई गई है.

आने वाले दिनों में ऐसा रहेगा मौसम का हाल

रविवार (28 जून) को भी दिल्ली-एनसीआर में गर्मी का असर बना रहेगा. अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. दिन के समय तेज सतही हवाएं चल सकती हैं, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है.

सोमवार (29 जून) को तापमान में गिरावट के साथ अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. इस दिन गरज-चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं.

तापमान में गिरावट के संकेत

मंगलवार (30 जून) को भी अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. मौसम विभाग ने इस दिन भी बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई है.

वहीं बुधवार (1 जुलाई) को तापमान और नीचे आ सकता है. अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. इस दिन भी बारिश के संकेत हैं, जिससे मानसून के दिल्ली-एनसीआर के करीब पहुंचने की संभावना मजबूत होती दिख रही है.

ये भी पढ़ें- भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा उछाल! GDP अनुमान बढ़ा, जानिए पूरी रिपोर्ट

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Ajay Yadav27 June 2026 - 7:35 AM
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