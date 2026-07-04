राष्ट्रीय

केंद्र सरकार का UAPA के तहत बड़ा एक्शन, जैश-लश्कर से जुड़े 23 लोगों को आतंकी घोषित किया

Ajay Yadav4 July 2026 - 12:14 PM
1 minute read
Terrorists Declared :
केंद्र सरकार का UAPA के तहत बड़ा एक्शन, जैश-लश्कर से जुड़े 23 लोगों को आतंकी घोषित किया

Terrorists Declared : केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा और सख्त कदम उठाते हुए 23 लोगों को आधिकारिक तौर पर आतंकवादी घोषित कर दिया है. गृह मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर इन सभी नामों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA की चौथी अनुसूची में शामिल कर लिया है.

इनमें ज्यादातर नाम जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े बताए जा रहे हैं. सरकार के अनुसार, ये सभी आतंकी पाकिस्तान या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद हैं और भारत में कई बड़े आतंकी हमलों की साजिश या उसमें शामिल रहे हैं.

UAPA सूची में कई बड़े आतंकी नाम शामिल

इस लिस्ट में मसूद इलियास कश्मीरी, मोहम्मद मुसादिक, मुफ्ती मोहम्मद असगर खान और हाफिज अब्दुल शकूर जैसे नाम शामिल हैं, जिनका संबंध 2016 के नगरोटा सेना कैंप हमले और 2022 के जम्मू सुंजवां आतंकी हमले से जोड़ा गया है. इसके अलावा लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े अब्दुल रऊफ और हाफिज खालिद वलीद को हाफिज मोहम्मद सईद का करीबी सहयोगी बताया गया है.

चौंकाने वाला नाम फैसल उर्फ जाकिर

आपको बता दें कि सबसे चौंकाने वाला नाम मोहम्मद शहीद फैसल उर्फ उस्ताद उर्फ जाकिर का है, जिसका पता गजट में बेंगलुरु, कर्नाटक बताया गया है, जबकि वह फिलहाल पाकिस्तान के रावलपिंडी में मौजूद है. सरकार का दावा है कि वह अल-कायदा, ISIS और लश्कर-ए-तैयबा जैसे नेटवर्क से जुड़ा है और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं की भर्ती, हथियार ट्रेनिंग और फंडिंग नेटवर्क चला रहा था.

गृह मंत्रालय के अनुसार, इन सभी को UAPA की धारा 35 के तहत चौथी अनुसूची में शामिल किया गया है, जिसके बाद इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जांच एजेंसियों की कार्रवाई और अधिक सख्त और आसान हो जाएगी. यह अधिसूचना गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव राकेश राठी द्वारा जारी की गई है.

ये भी पढ़ें – दिल्ली में ISI के निर्देश पर काम करने वाले 4 आतंकी गिरफ्तार, बड़े हमले की थी तैयारी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav4 July 2026 - 12:14 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of TRP सस्पेंशन की वजह बने अतुल अग्रवाल, सरकारी रोक के बावजूद चुनिंदा न्यूज़ चैनलों को रेटिंग्स देने पर सूचना मंत्रालय में BARC के खिलाफ शिकायत

TRP सस्पेंशन की वजह बने अतुल अग्रवाल, सरकारी रोक के बावजूद चुनिंदा न्यूज़ चैनलों को रेटिंग्स देने पर सूचना मंत्रालय में BARC के खिलाफ शिकायत

3 July 2026 - 6:20 PM
Photo of केतन मर्डर केस मे तीसरा शख्स कौन? उसे पता थी हत्या की पूरी प्लानिंग, अब जांच में खुलेंगे नए राज़

केतन मर्डर केस मे तीसरा शख्स कौन? उसे पता थी हत्या की पूरी प्लानिंग, अब जांच में खुलेंगे नए राज़

3 July 2026 - 3:57 PM
Photo of बेंगलुरु के नामी डेकेयर का वीडियो वायरल, बच्चों से कथित दुर्व्यवहार मामले में एक महिला गिरफ्तार

बेंगलुरु के नामी डेकेयर का वीडियो वायरल, बच्चों से कथित दुर्व्यवहार मामले में एक महिला गिरफ्तार

3 July 2026 - 1:12 PM
Photo of प्रधानमंत्री राम मंदिर में चंदा चोरी के असली गुनहगारों को बचा रहे हैं?- केजरीवाल

प्रधानमंत्री राम मंदिर में चंदा चोरी के असली गुनहगारों को बचा रहे हैं?- केजरीवाल

2 July 2026 - 7:55 PM
Photo of मुंबई में भारी बारिश, समुद्र में 15 फीट ऊंची लहरें उठने की सभांवना, केदारनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई

मुंबई में भारी बारिश, समुद्र में 15 फीट ऊंची लहरें उठने की सभांवना, केदारनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई

2 July 2026 - 4:07 PM
Photo of खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी महबूबा मुफ्ती, तेहरान में होगा अंतिम संस्कार

खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी महबूबा मुफ्ती, तेहरान में होगा अंतिम संस्कार

2 July 2026 - 3:53 PM
Photo of श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के 891 दिन हो गए, लेकिन अमित शाह रामलला के दर्शन करने नहीं गए, क्यों?- केजरीवाल

श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के 891 दिन हो गए, लेकिन अमित शाह रामलला के दर्शन करने नहीं गए, क्यों?- केजरीवाल

1 July 2026 - 7:13 PM
Photo of ओवैसी का बड़ा बयान: राम मंदिर ट्रस्ट में मुसलमान होता तो एनकाउंटर होता, वक्फ घोटालों पर उठाए सवाल

ओवैसी का बड़ा बयान: राम मंदिर ट्रस्ट में मुसलमान होता तो एनकाउंटर होता, वक्फ घोटालों पर उठाए सवाल

1 July 2026 - 3:24 PM
Photo of ट्रेड डील से पहले ट्रंप का बड़ा कदम, भारत की 4 कंपनियों से हटाया अमेरिकी बैन

ट्रेड डील से पहले ट्रंप का बड़ा कदम, भारत की 4 कंपनियों से हटाया अमेरिकी बैन

1 July 2026 - 12:51 PM
Photo of पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेचने वालों को चेतावनी, डिटेल में पढ़ें

पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेचने वालों को चेतावनी, डिटेल में पढ़ें

30 June 2026 - 1:11 PM
Back to top button