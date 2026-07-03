Bengaluru News : बेंगलुरु के एक डेकेयर सेंटर में कथित बाल दुर्व्यवहार का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. घटना का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया. पुलिस ने इस मामले में पहली आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है. घटना के बाद बच्चों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं.

पुलिस के मुताबिक, मामला कैप्जेमिनी डेकेयर सेंटर से जुड़ा है, जहां आईटी कंपनी के कर्मचारी अपने छोटे बच्चों को छोड़ते थे. जांच के दौरान सामने आए वीडियो के आधार पर पांच महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है.

एक महिला गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी संख्या दो के रूप में नामित विजयलक्ष्मी को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों के अनुसार, वायरल वीडियो में पहचान होने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की गई. पुलिस का कहना है कि मामले में नामजद अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है और सभी तथ्यों की पड़ताल जारी है.

प्रारंभिक जांच में विजयलक्ष्मी, सिंधु, मंजुला, भवानी और बिंदू के नाम सामने आए हैं. सभी महिलाएं संबंधित डेकेयर सेंटर में कार्यरत थीं. पुलिस ने इनके खिलाफ संबंधित कानूनी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है. इसके अलावा कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष भी अलग से शिकायत दर्ज कराई गई है.

वायरल वीडियो की जांच जारी

जांच में शामिल वायरल वीडियो को पुलिस ने संवेदनशील बताया है. आरोप है कि बच्चों के रोने पर उन्हें डराया-धमकाया जाता था और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया. पुलिस ने कहा है कि वीडियो की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए उसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है. फिलहाल वीडियो में लगाए गए सभी आरोपों की जांच की जा रही है.

वीडियो की प्रामाणिकता की जांच जारी

पुलिस वीडियो की प्रामाणिकता, उसकी रिकॉर्डिंग की तारीख और घटनाक्रम की पुष्टि करने में जुटी है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि क्या डेकेयर सेंटर में अन्य बच्चों के साथ भी इसी तरह की घटनाएं हुई थीं. वीडियो फुटेज का तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा है.

घटना सामने आने के बाद अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामले की निष्पक्ष जांच जारी है और संबंधित एजेंसियां पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं.

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