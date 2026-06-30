धर्म

आपकी कुंडली में हैं ये राजयोग? मिल सकता है धन, यश और अपार सफलता

Karan Panchal30 June 2026 - 7:01 PM
2 minutes read
Birth Astro Tips
आपकी कुंडली में हैं ये राजयोग? मिल सकता है धन, यश और अपार सफलता

Birth Astro Tips : ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की स्थिति को जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाला माना जाता है। जन्म कुंडली में बनने वाले शुभ योग व्यक्ति के स्वभाव, करियर, आर्थिक स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रभावित करते हैं। अयोध्या के ज्योतिषाचार्य पंडित कल्कि राम के अनुसार, प्राचीन ग्रंथों जैसे फलदीपिका में शुभवेसि योग, उभयचरी योग, महाभाग्य योग और गजकेसरी योग को बेहद शुभ माना गया है।

पंडित के अनुसार, जिन लोगों की कुंडली में ये विशेष योग बनते हैं, वे सामान्यतः बुद्धिमान, मेहनती और प्रभावशाली व्यक्तित्व के होते हैं। ऐसे जातकों को जीवन में आर्थिक स्थिरता के साथ-साथ समाज में सम्मान भी प्राप्त होता है।

शुभवेसि योग

शुभवेसि योग वाले व्यक्ति संतुलित स्वभाव और व्यवहार कुशलता के कारण समाज में अलग पहचान बनाते हैं और अपने प्रयासों से सफलता हासिल करते हैं।

उभयचरी योग

उभयचरी योग में जन्मे लोग मजबूत निर्णय क्षमता और नेतृत्व गुणों से भरपूर होते हैं। ऐसे लोग प्रशासन, व्यापार, राजनीति और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।

महाभाग्य योग

महाभाग्य योग को अत्यंत शुभ माना जाता है। इस योग वाले जातकों को भाग्य का अच्छा साथ मिलता है और वे जीवन में सुख-सुविधाएं, वैभव और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं।

गजकेसरी योग

गजकेसरी योग तब बनता है जब चंद्रमा और बृहस्पति अनुकूल स्थिति में होते हैं। यह योग व्यक्ति को बुद्धिमत्ता, यश, धन और समाज में उच्च स्थान दिलाने में सहायक माना जाता है। ऐसे लोग आत्मविश्वासी, दयालु और दूरदर्शी माने जाते हैं।

अन्य ग्रहों का प्रभाव महत्वपूर्ण

हालांकि पंडित कल्कि राम यह भी स्पष्ट करते हैं कि केवल किसी एक योग के आधार पर भविष्य का पूरा आकलन नहीं किया जा सकता। पूरी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा और अन्य ग्रहों का प्रभाव भी महत्वपूर्ण होता है।

बड़ी सफलता, धन और सम्मान

उनका कहना है कि यदि कुंडली में ये शुभ योग मजबूत ग्रह स्थिति के साथ मौजूद हों, तो व्यक्ति जीवन में बड़ी सफलता, धन और सम्मान प्राप्त कर सकता है। साथ ही कर्म और प्रयास भी उतने ही जरूरी हैं, क्योंकि भाग्य और मेहनत का संतुलन ही स्थायी सफलता दिलाता है।

ये भी पढ़ें- विकास के नए कीर्तिमान, सीएम योगी ने यूपी को 3 महीने में दी 62 हजार करोड़ से अधिक की 5,551 परियोजनाओं की सौगात

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Karan Panchal30 June 2026 - 7:01 PM
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