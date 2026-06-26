धर्म

प्राचीन भारत में मंदिर में चोरी को क्यों माना जाता था गंभीर अपराध? जानिए प्राचीन इतिहास

Karan Panchal26 June 2026 - 7:50 PM
3 minutes read
Indian History
प्राचीन भारत में मंदिर में चोरी को क्यों माना जाता था गंभीर अपराध? जानिए प्राचीन इतिहास

Indian History : मंदिरों में चोरी की घटनाएं अक्सर सिर्फ आर्थिक अपराध के रूप में नहीं देखी जातीं, बल्कि इन्हें आस्था और सामाजिक विश्वास पर चोट के रूप में भी समझा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मंदिरों से जुड़ी वस्तुएं केवल संपत्ति नहीं होतीं, बल्कि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और समर्पण का प्रतीक मानी जाती हैं।

मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं थे बल्कि…

इतिहास के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में भी मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं थे, बल्कि वे समाज, अर्थव्यवस्था और शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे। इन मंदिरों के पास कृषि भूमि, स्वर्ण-आभूषण, अनाज भंडार और दान से प्राप्त संपत्ति होती थी। कई मंदिर जनकल्याण, शिक्षा और चिकित्सा जैसी गतिविधियों से भी जुड़े रहते थे।

मंदिर की संपत्ति को निजी नहीं, बल्कि…

इतिहासकार के.ए. नीलकंठ शास्त्री ने अपनी पुस्तक द चोलस में उल्लेख किया है कि चोल काल में मंदिर दक्षिण भारत की आर्थिक व्यवस्था का मजबूत आधार थे। वहीं इतिहासकार बर्टन स्टीन के अनुसार, मंदिर उस समय स्थानीय प्रशासन और सामाजिक संरचना को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण इकाई थे। इसी कारण मंदिर की संपत्ति को निजी नहीं, बल्कि सार्वजनिक और धार्मिक उत्तरदायित्व माना जाता था।

चोरी गंभीर धार्मिक और सामाजिक अपराध

धर्मशास्त्रों में मंदिर से जुड़ी संपत्ति के लिए ‘देवद्रव्य’ शब्द का प्रयोग मिलता है। इसमें केवल देवताओं के आभूषण ही नहीं, बल्कि भूमि, दान, अनाज, पशुधन और पूजा सामग्री जैसी सभी वस्तुएं शामिल थीं। एक बार समर्पित हो जाने के बाद यह संपत्ति व्यक्तिगत नहीं रह जाती थी, और इसकी चोरी को गंभीर धार्मिक और सामाजिक अपराध माना जाता था।

राज्य की व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना

प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था में राजा का प्रमुख कर्तव्य धर्म और सार्वजनिक संस्थानों की सुरक्षा करना था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मंदिरों और देवालयों की सुरक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। आर.पी. कांगले जैसे विद्वानों के अनुसार, उस समय की दंड व्यवस्था का उद्देश्य केवल सजा देना नहीं बल्कि राज्य की व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना था। अपराध की गंभीरता के अनुसार जुर्माना, संपत्ति की जब्ती और कठोर दंड का प्रावधान होता था।

मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में भी यह स्पष्ट

इतिहास के प्रमाण बताते हैं कि उस समय केवल आरोप के आधार पर दंड नहीं दिया जाता था। जांच प्रक्रिया में गवाहों के बयान, मंदिर के लेखा-जोखा और विस्तृत पड़ताल शामिल होती थी। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में भी यह स्पष्ट किया गया है कि दंड अपराध की प्रकृति, मूल्य और परिस्थिति के अनुसार अलग-अलग होता था।

संपत्ति का दुरुपयोग गंभीर अपराध माना

दक्षिण भारत के शिलालेख भी यह साबित करते हैं कि मंदिरों की आय और व्यय का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता था। कई अभिलेखों में मंदिर की संपत्ति के दुरुपयोग को गंभीर अपराध माना गया है और ऐसे लोगों को ‘शिवद्रोही’ या ‘गुरुद्रोही’ जैसे शब्दों से संबोधित किया गया है, जो सामाजिक और नैतिक रूप से अपराध की गंभीरता को दर्शाते हैं।

समय और काल के अनुसार दंड की व्यवस्था

कुल मिलाकर ऐतिहासिक स्रोत यह संकेत देते हैं कि मंदिर की संपत्ति को देवद्रव्य माना जाता था और इसकी सुरक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी समझा जाता था। समय और काल के अनुसार दंड की व्यवस्था बदलती रही, लेकिन मंदिर से जुड़ी चोरी को हमेशा समाज के विश्वास के खिलाफ गंभीर अपराध माना गया।

मंदिरों के लेखा-जोखा और प्रबंधन पर ध्यान

इतिहास का उद्देश्य केवल पुराने नियमों को दोहराना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि सार्वजनिक और धार्मिक संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही कितनी आवश्यक है। प्राचीन भारत में जिस तरह मंदिरों के लेखा-जोखा और प्रबंधन पर ध्यान दिया जाता था, वह आज के समय में भी सार्वजनिक संस्थानों के लिए एक महत्वपूर्ण सीख है।

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहां यह बताना जरूरी है कि हिन्दी ख़बर किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें।

ये भी पढ़ें- भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा उछाल! GDP अनुमान बढ़ा, जानिए पूरी रिपोर्ट

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Karan Panchal26 June 2026 - 7:50 PM
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