मनोरंजन

यश और कियारा का ग्लैमरस अंदाज देख फैंस हुए दीवाने, ‘तबाही’ वीडियो हुआ वायरल

Karan Panchal8 July 2026 - 5:05 PM
2 minutes read
Toxic Movie
यश और कियारा का ग्लैमरस अंदाज देख फैंस हुए दीवाने, 'तबाही' वीडियो हुआ वायरल

Toxic Movie : साउथ सुपरस्टार यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। फिल्म की रिलीज पहले ‘धुरंधर 2’ के साथ होने वाली थी, लेकिन बाद में इसकी तारीख में बदलाव किया गया। अब यह फिल्म अगस्त में सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फैंस फिल्म से जुड़ी हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं।

यश और कियारा की शानदार केमिस्ट्री

फिल्म के पहले गाने ‘तबाही’ का ऑडियो मार्च में जारी किया गया था, लेकिन इसके म्यूजिक वीडियो को लेकर मेकर्स ने काफी समय तक सस्पेंस बनाए रखा। अब आखिरकार गाने का आधिकारिक वीडियो रिलीज कर दिया गया है। वीडियो में यश और कियारा आडवाणी की शानदार केमिस्ट्री देखने को मिल रही है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर फैंस लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

मशहूर सूफी कवि रूमी की पंक्तियां

‘तबाही’ का म्यूजिक वीडियो बड़े स्तर पर तैयार किया गया है, जिसमें ग्लैमरस विजुअल्स और दोनों कलाकारों के बीच रोमांटिक बॉन्ड को दिखाया गया है। यश ने इस गाने को शेयर करते हुए मशहूर सूफी कवि रूमी की पंक्तियों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ 26 अगस्त 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

कई भाषाओं में किया गया रिलीज

पैन-इंडिया दर्शकों को ध्यान में रखते हुए इस गाने को कई भाषाओं में रिलीज किया गया है। गाने का संगीत विशाल मिश्रा ने तैयार किया है। हिंदी संस्करण के बोल राज शेखर ने लिखे हैं, जबकि कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषाओं के लिए अलग-अलग गीतकारों ने योगदान दिया है।

कलाकारों की स्क्रीन प्रेजेंस की सराहना

गाना रिलीज होते ही फैंस ने सोशल मीडिया पर यश और कियारा की जोड़ी की जमकर तारीफ की। कई दर्शकों ने इसे शानदार विजुअल ट्रीट बताया और दोनों कलाकारों की स्क्रीन प्रेजेंस की सराहना की। केजीएफ: चैप्टर 2 के बाद यश की यह बड़े पर्दे पर वापसी वाली फिल्म है, इसलिए इसे लेकर दर्शकों की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं।

ये कलाकार निभाएंगे भूमिका

फिल्म में यश दो अलग-अलग किरदारों ‘राया’ और ‘टिकट’ में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन गीतू मोहनदास कर रही हैं। इसमें कियारा आडवाणी के अलावा नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और अक्षय ओबेरॉय जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं। इनके अलावा टोविनो थॉमस, डेरेल डी’सिल्वा और सुदेव नायर भी फिल्म का हिस्सा हैं।

कई भाषाओं में किया जाएगा रिलीज़

‘टॉक्सिक’ को अंग्रेजी और कन्नड़ भाषाओं में शूट किया जा रहा है, जबकि इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में डब करके रिलीज किया जाएगा। 26 अगस्त 2026 को रिलीज होने वाली इस फिल्म से यश के फैंस को एक बड़े सिनेमाई अनुभव की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें- यूपी में भारी बारिश का कहर, लखनऊ में छाया अंधेरा, आगरा में दुकान ढही, 5 लोगों के दबने की आशंका

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal8 July 2026 - 5:05 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of करिश्मा कपूर ने किराए पर दिया अपना करोड़ों का आलीशान घर, हर महीने कमाएंगी लाखों रुपये

करिश्मा कपूर ने किराए पर दिया अपना करोड़ों का आलीशान घर, हर महीने कमाएंगी लाखों रुपये

1 July 2026 - 5:44 PM
Photo of महेश भट्ट की थिएटर में धमाकेदार वापसी, नई कहानी से करेंगे दिलों पर राज, ‘वो सुबह हम ही से आएगी’ का प्रीमियर तय

महेश भट्ट की थिएटर में धमाकेदार वापसी, नई कहानी से करेंगे दिलों पर राज, ‘वो सुबह हम ही से आएगी’ का प्रीमियर तय

1 July 2026 - 1:49 PM
Photo of Cocktail 2 : शाहिद-कृति-रश्मिका की फिल्म ने तोड़ा रिकॉर्ड, जानिए कितनी हुई अब तक कमाई

Cocktail 2 : शाहिद-कृति-रश्मिका की फिल्म ने तोड़ा रिकॉर्ड, जानिए कितनी हुई अब तक कमाई

27 June 2026 - 8:14 PM
Photo of थिएटर में फ्लॉप, ओटीटी पर सुपरहिट! ‘गिन्नी वेड्स सनी 2’, बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ भी नहीं कमा पाई फिल्म

थिएटर में फ्लॉप, ओटीटी पर सुपरहिट! ‘गिन्नी वेड्स सनी 2’, बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ भी नहीं कमा पाई फिल्म

24 June 2026 - 4:44 PM
Photo of शादी में छाया बॉलीवुड ग्लैमर, रेवती सुले के संगीत में डांस करते दिखे शाहरुख खान

शादी में छाया बॉलीवुड ग्लैमर, रेवती सुले के संगीत में डांस करते दिखे शाहरुख खान

20 June 2026 - 5:41 PM
Photo of Cocktail 2 को मिला A सर्टिफिकेट, शाहिद, कृति और रश्मिका की फिल्म 19 जून को होगी रिलीज

Cocktail 2 को मिला A सर्टिफिकेट, शाहिद, कृति और रश्मिका की फिल्म 19 जून को होगी रिलीज

17 June 2026 - 4:41 PM
Photo of ₹5 गुटखा में 5 लाख की केसर का दावा: शाहरुख, अजय और टाइगर को नोटिस, कोर्ट में तलब

₹5 गुटखा में 5 लाख की केसर का दावा: शाहरुख, अजय और टाइगर को नोटिस, कोर्ट में तलब

10 June 2026 - 1:27 PM
Photo of फिर दुल्हन बनेंगी जेनिफर विंगेट, सिंगापुर के बिजनेसमैन से जुड़ने वाला है रिश्ता

फिर दुल्हन बनेंगी जेनिफर विंगेट, सिंगापुर के बिजनेसमैन से जुड़ने वाला है रिश्ता

8 June 2026 - 4:30 PM
Photo of 70 दिन जेल में रहें फिल्ममेकर विक्रम भट्ट की हालत हुई खराब, कैदियों ने किया ऐसा व्यवहार

70 दिन जेल में रहें फिल्ममेकर विक्रम भट्ट की हालत हुई खराब, कैदियों ने किया ऐसा व्यवहार

7 June 2026 - 2:03 PM
Photo of ‘पेद्दी’ का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 180 करोड़ के पार पहुंची राम चरण की फिल्म

‘पेद्दी’ का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 180 करोड़ के पार पहुंची राम चरण की फिल्म

6 June 2026 - 7:59 PM
Back to top button