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फिर दुल्हन बनेंगी जेनिफर विंगेट, सिंगापुर के बिजनेसमैन से जुड़ने वाला है रिश्ता

Karan Panchal8 June 2026 - 4:30 PM
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Jennifer Winget Wedding
फिर दुल्हन बनेंगी जेनिफर विंगेट, सिंगापुर के बिजनेसमैन से जुड़ने वाला है रिश्ता

Jennifer Winget Wedding : अपने खुबसूरत अंदाज से सभी का दिल जीतने वाली जेनिपर इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं। दरअसल ऐक्ट्रस जल्द ही शादी के बंधन में बंधनें वाली हैं। जिसे लेकर लोगों में खूब चर्चाएं हो रहीं हैं। खबरों के मुताबिक ऐक्ट्रेस के जल्द ही सिंगापुर के बिजनेसमैन इस्माएल विलियम के साथ शादी करने की उम्मीद जताई जा रही है।

लंबे समय से चल रहा है रिश्ता

सुत्रों के अनुसार जेनिपर और विलियम लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहें थें। जिसके बाद एक वेकेशन पर इस्मायल ने जेनिपर को प्रपोज किया और बताया जा रहा है कि अभिनेत्री ने यह प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया, जिसके बाद से इन दोनों के रिश्ते को ऑफिशियल करने की उम्मीद है। बता दें कि अभिनेत्री कुछ समय से शादी से जुड़े कई अकाउंट्स को फॉलो भी कर रहीं हैं। साथ ही उन्होंने कुछ समय पहले एक वेडिंग डांस रिल पर भी कमेंट किया था, जिससे लोगों का शक अब और भी ज्यादा गहरा हो चुका है।

क्रिश्चियन रीति-रिवाज से होगी शादी

जेनिफर और विलियम क्रिश्चियन रीति-रिवाज से शादी करने वाले हैं। दोनों ने शादी को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। खबरों की मानें तो इस शादी में जेनिफर की दोस्त हरलिन सेठी और जेनेलिया देशमुख भी शामिल होंगी।

करण सिंह ग्रोवर थें पहले पति

बता दें कि साल 2012 में जेनिफर ने टी.वी. एक्टर करण सिंह ग्रोवर से शादी की थी। दोनों की मुलाकात ‘दिल मिल गए’ शो के सेट पर हुई थी। जिसके बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और फिर साल 2012 में दोनों ने इस प्यार को शादी के रिश्ते में बदल दिया, लेकिन ये शादी 2 साल से ज्यादा नहीं चल पाई और साल 2014 में इन दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद करण ने 2016 में बॉलीवुड एक्ट्रेस विपासा बसु से शादी रचा ली। आज उनकी एक बेटी भी है।

ये भी पढ़ें- फरीदाबाद जेल में कैदी ने किया सुसाइड, बाथरूम में लगाया फंदा, परिजनों ने लगाए प्रताड़ना के आरोप

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Karan Panchal8 June 2026 - 4:30 PM
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