मनोरंजन

महेश भट्ट की थिएटर में धमाकेदार वापसी, नई कहानी से करेंगे दिलों पर राज, ‘वो सुबह हम ही से आएगी’ का प्रीमियर तय

Karan Panchal1 July 2026 - 1:49 PM
2 minutes read
Vo Subah Hum Hi Se Aayegi
महेश भट्ट की थिएटर में धमाकेदार वापसी, नई कहानी से करेंगे दिलों पर राज, ‘वो सुबह हम ही से आएगी’ का प्रीमियर तय

Vo Subah Hum Hi Se Aayegi : फिल्मकार महेश भट्ट एक बार फिर थिएटर की दुनिया में वापसी कर रहे हैं। फिल्मी दुनिया के बाद अब वे रंगमंच पर अपनी नई प्रस्तुति के साथ दर्शकों के सामने होंगे। उनका नया नाटक ‘वो सुबह हम ही से आएगी’ जल्द ही मंचित किया जाएगा, जिसका प्रीमियर 5 जुलाई को मुंबई के अंधेरी पश्चिम स्थित मुक्ति ऑडिटोरियम में होगा।

इमरान और नमिता सचदेवा आएंगे नजर

इस नाटक का निर्देशन तारीकी हामीद ने किया है, जबकि लेखन की जिम्मेदारी टीवी जर्नलिस्ट और चर्चित प्लेराइट दिनेश गौतम ने निभाई है। इसमें मुख्य भूमिकाओं में इमरान ज़ाहिद और नमिता सचदेवा नजर आएंगे। संगीत अनु मलिक ने तैयार किया है, जिनका कहना है कि इस नाटक की कहानी ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया है और इसका संगीत इसकी भावनात्मक धड़कन है।

1990 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित

महेश भट्ट के अनुसार थिएटर कलाकार की असली परीक्षा होती है, जहां बिना रीटेक के सीधे दर्शकों के सामने अभिनय करना पड़ता है। यह माध्यम कलाकार को सबसे अधिक ईमानदार बनाता है। नाटक की कहानी 1990 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें एक ऐसे युवा की यात्रा दिखाई गई है जो सपनों, संघर्षों, प्रेम और जीवन की कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए अंततः यह समझता है कि वास्तविक सफलता संवेदनशील और ईमानदार इंसान बनने में है।

दोबारा सपने देखने का रखते हैं साहस

निर्देशक तारीकी हामीद का मानना है कि थिएटर में भव्यता से ज्यादा महत्वपूर्ण सच्चा अभिनय और भावनाओं की ईमानदारी होती है, जो सीधे दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए। लेखक दिनेश गौतम ने इस नाटक को संघर्षशील आम लोगों को समर्पित बताया है, जो असफलताओं के बावजूद दोबारा सपने देखने का साहस रखते हैं।

थिएटर करियर की एक नई शुरुआत

इमरान ज़ाहिद ने कहा कि महेश भट्ट के साथ काम करना उनके लिए हमेशा सीखने की प्रक्रिया रही है, जबकि नमिता सचदेवा ने इसे अपने थिएटर करियर की एक नई शुरुआत बताया है। अनु मलिक के अनुसार जैसे ही उन्होंने कहानी सुनी, उन्हें इसका संगीत बनाने की प्रेरणा मिली।

पहले भी कर चुके हैं काम

यह नाटक महेश भट्ट, इमरान ज़ाहिद और दिनेश गौतम की रचनात्मक साझेदारी का एक और महत्वपूर्ण अध्याय माना जा रहा है, इससे पहले भी वे कई चर्चित प्रस्तुतियों में साथ काम कर चुके हैं।

ये भी पढ़ें- पंजाब में खेल क्रांति! एशियन, विश्व और ओलंपिक चैंपियनों की नर्सरी बनकर उभरेगा संगरूर- सीएम मान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal1 July 2026 - 1:49 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of Cocktail 2 : शाहिद-कृति-रश्मिका की फिल्म ने तोड़ा रिकॉर्ड, जानिए कितनी हुई अब तक कमाई

Cocktail 2 : शाहिद-कृति-रश्मिका की फिल्म ने तोड़ा रिकॉर्ड, जानिए कितनी हुई अब तक कमाई

27 June 2026 - 8:14 PM
Photo of थिएटर में फ्लॉप, ओटीटी पर सुपरहिट! ‘गिन्नी वेड्स सनी 2’, बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ भी नहीं कमा पाई फिल्म

थिएटर में फ्लॉप, ओटीटी पर सुपरहिट! ‘गिन्नी वेड्स सनी 2’, बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ भी नहीं कमा पाई फिल्म

24 June 2026 - 4:44 PM
Photo of शादी में छाया बॉलीवुड ग्लैमर, रेवती सुले के संगीत में डांस करते दिखे शाहरुख खान

शादी में छाया बॉलीवुड ग्लैमर, रेवती सुले के संगीत में डांस करते दिखे शाहरुख खान

20 June 2026 - 5:41 PM
Photo of Cocktail 2 को मिला A सर्टिफिकेट, शाहिद, कृति और रश्मिका की फिल्म 19 जून को होगी रिलीज

Cocktail 2 को मिला A सर्टिफिकेट, शाहिद, कृति और रश्मिका की फिल्म 19 जून को होगी रिलीज

17 June 2026 - 4:41 PM
Photo of ₹5 गुटखा में 5 लाख की केसर का दावा: शाहरुख, अजय और टाइगर को नोटिस, कोर्ट में तलब

₹5 गुटखा में 5 लाख की केसर का दावा: शाहरुख, अजय और टाइगर को नोटिस, कोर्ट में तलब

10 June 2026 - 1:27 PM
Photo of फिर दुल्हन बनेंगी जेनिफर विंगेट, सिंगापुर के बिजनेसमैन से जुड़ने वाला है रिश्ता

फिर दुल्हन बनेंगी जेनिफर विंगेट, सिंगापुर के बिजनेसमैन से जुड़ने वाला है रिश्ता

8 June 2026 - 4:30 PM
Photo of 70 दिन जेल में रहें फिल्ममेकर विक्रम भट्ट की हालत हुई खराब, कैदियों ने किया ऐसा व्यवहार

70 दिन जेल में रहें फिल्ममेकर विक्रम भट्ट की हालत हुई खराब, कैदियों ने किया ऐसा व्यवहार

7 June 2026 - 2:03 PM
Photo of ‘पेद्दी’ का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 180 करोड़ के पार पहुंची राम चरण की फिल्म

‘पेद्दी’ का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 180 करोड़ के पार पहुंची राम चरण की फिल्म

6 June 2026 - 7:59 PM
Photo of 10 साल बाद शिल्पा शिंदे का बड़ा कबूलनामा, हिना खान बोलीं- “अब सजा मिलनी चाहिए”

10 साल बाद शिल्पा शिंदे का बड़ा कबूलनामा, हिना खान बोलीं- “अब सजा मिलनी चाहिए”

6 June 2026 - 5:41 PM
Photo of ‘पेड्डी’ में जाह्नवी का लुक बना बहस का मुद्दा, कपड़ों को लेकर सोशल मीडिया पर हुई ट्रोल

‘पेड्डी’ में जाह्नवी का लुक बना बहस का मुद्दा, कपड़ों को लेकर सोशल मीडिया पर हुई ट्रोल

6 June 2026 - 1:12 PM
Back to top button