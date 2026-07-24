राष्ट्रीय

सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ी CJP

Ajay Yadav24 July 2026 - 11:53 AM
1 minute read
Sonam Wangchuk :
सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन, लेकिन CJP अब भी अड़ा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर नहीं माने छात्र

Sonam Wangchuk : नीट पेपर लीक मामले को लेकर 26 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने सरकार से आश्वासन मिलने के बाद अपना अनशन खत्म कर दिया है. हालांकि, छात्रों के आंदोलन का समर्थन कर रही CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) अपनी प्रमुख मांगों पर अब भी कायम है.

अनशन समाप्त होने से पहले CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की थी. वहीं, संगठन ने साफ कर दिया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग अभी भी बरकरार है.

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

मीडिया से बात करते हुए CJP के प्रवक्ता दीपक बालियान ने कहा कि आंदोलन कर रहे छात्रों की सबसे बड़ी और पहली मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है. उनका कहना है कि जवाबदेही तय करने के लिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जरूरी है.

उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में हुई कथित नाकामियों के कारण 20 छात्रों की जान चली गई. बालियान ने कहा कि छात्र और उनके परिवार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए वर्षों तक मेहनत करते हैं और कई बार आर्थिक बोझ भी उठाते हैं. ऐसे में पेपर लीक जैसी घटनाएं छात्रों के भविष्य और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डालती हैं.

पुलिस कार्रवाई पर भी उठाए सवाल

दीपक बालियान ने 20 जुलाई को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई का भी जिक्र किया, उन्होंने सवाल उठाया कि क्या प्रधानमंत्री इस मामले पर कुछ बोलेंगे, उन्होंने कहा कि सरकार फास्ट-ट्रैक कोर्ट और दोषियों को सजा दिलाने की बात कर रही है, लेकिन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर चर्चा नहीं हो रही है. CJP का कहना है कि छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए.

ये भी पढ़ें- Punjab Education : पहली से 12वीं तक AI बनेगा मुख्य विषय, 31.5 लाख छात्रों को मिलेगा फायदा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav24 July 2026 - 11:53 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of PM मोदी के देर रात वीडियो पर खरगे का बड़ा बयान, बोले- ‘पहले धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, फिर संसद आइए’

PM मोदी के देर रात वीडियो पर खरगे का बड़ा बयान, बोले- ‘पहले धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, फिर संसद आइए’

24 July 2026 - 10:42 AM
Photo of PM मोदी के वीडियो मैसेज के बाद राहुल गांधी ने फिर की धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की मांग

PM मोदी के वीडियो मैसेज के बाद राहुल गांधी ने फिर की धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की मांग

24 July 2026 - 8:46 AM
Photo of सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद तोड़ा अनशन, बताया किन शर्तों पर लिया फैसला

सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद तोड़ा अनशन, बताया किन शर्तों पर लिया फैसला

24 July 2026 - 8:23 AM
Photo of Delhi Protest : PM मोदी का फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान, आज भी 16 मेट्रो स्टेशन बंद, कनॉट प्लेस में बाजार बंद रखने की अपील

Delhi Protest : PM मोदी का फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान, आज भी 16 मेट्रो स्टेशन बंद, कनॉट प्लेस में बाजार बंद रखने की अपील

23 July 2026 - 5:57 PM
Photo of PM मोदी के बयान पर राहुल गांधी का पलटवार, शिक्षा व्यवस्था को लेकर साधा निशाना

PM मोदी के बयान पर राहुल गांधी का पलटवार, शिक्षा व्यवस्था को लेकर साधा निशाना

23 July 2026 - 10:43 AM
Photo of ‘इस आंदोलन का श्रेय केवल…’, CJP प्रोटेस्ट के समर्थन में उतरे अभिनेता सलमान खान

‘इस आंदोलन का श्रेय केवल…’, CJP प्रोटेस्ट के समर्थन में उतरे अभिनेता सलमान खान

23 July 2026 - 8:15 AM
Photo of एक्ट्रेस Ayesha Khan हिरासत में ली गईं, CJP प्रदर्शन के समर्थन में पहुंची थीं, जानिए पूरा मामला

एक्ट्रेस Ayesha Khan हिरासत में ली गईं, CJP प्रदर्शन के समर्थन में पहुंची थीं, जानिए पूरा मामला

22 July 2026 - 8:09 PM
Photo of CJP प्रदर्शन का 33वां दिन, सोनम वांगचुक ने सरकार को लिखी चिट्ठी, बच्चों पर कार्रवाई नहीं करने की मांग, वांगचुक अनशन तोड़ने को तैयार

CJP प्रदर्शन का 33वां दिन, सोनम वांगचुक ने सरकार को लिखी चिट्ठी, बच्चों पर कार्रवाई नहीं करने की मांग, वांगचुक अनशन तोड़ने को तैयार

22 July 2026 - 6:35 PM
Photo of राहुल गांधी का NEET मुद्दे पर केंद्र पर हमला, PC में बोले- छात्रों की आवाज दबाई जा रही, 10 साल में 152 पेपर लीक

राहुल गांधी का NEET मुद्दे पर केंद्र पर हमला, PC में बोले- छात्रों की आवाज दबाई जा रही, 10 साल में 152 पेपर लीक

22 July 2026 - 5:45 PM
Photo of नंगे पांव आश्रम पहुंचे विराट-अनुष्का, वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज के किए दर्शन

नंगे पांव आश्रम पहुंचे विराट-अनुष्का, वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज के किए दर्शन

22 July 2026 - 4:21 PM
Back to top button