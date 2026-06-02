IPLUttar Pradeshखेलधर्म

IPL जीतने के बाद विराट कोहली पत्नी संग पहुंचे वृंदावन, प्रेमानंद महाराज से लिया आशिर्वाद

Karan Panchal2 June 2026 - 5:50 PM
1 minute read
Virushka in Vrindavan Dham
IPL जीतने के बाद विराट कोहली पत्नी संग पहुंचे वृंदावन, प्रेमानंद महाराज से लिया आशिर्वाद

Virushka in Vrindavan Dham : IPL जीतने के बाद क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा मंगलवार सुबह वृंदावन स्थित केली कुंज आश्रम पहुंचे, जहां दोनों ने संत प्रेमानंद के दर्शन किए। करीब सुबह 7 बजे पहुंची इस जोड़ी ने मास्क पहनकर कार से आगमन किया और आश्रम परिसर में प्रवेश करते समय नंगे पांव रहे।

माथे पर चंदन और त्रिपुंड

आश्रम में संत प्रेमानंद के शिष्यों ने उनका स्वागत किया। दोनों लगभग दो घंटे तक वहां रुके और संत से आशीर्वाद प्राप्त किया। बाहर निकलते समय विराट कोहली के माथे पर चंदन और त्रिपुंड लगा हुआ दिखाई दिया, जबकि उनके हाथ में एक धार्मिक पुस्तक भी थी।

अक्षय तृतीया के अवसर पर आए थे वृंदावन

इसके बाद दोनों लगभग 150 मीटर दूर स्थित गुरु हित गोविंद शरण महाराज के आश्रम भी पैदल पहुंचे, जहां उन्होंने उनके दर्शन किए। गौरतलब है कि विराट और अनुष्का इससे पहले भी इसी वर्ष 20 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर वृंदावन आए थे और संत प्रेमानंद के सत्संग में शामिल हुए थे।

टीम के लिए निभाई अहम भूमिका

हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा IPL खिताब जीता। इस मुकाबले में विराट कोहली ने तेज अर्धशतक लगाते हुए शानदार प्रदर्शन किया और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। पूरे सीजन में उन्होंने 675 रन बनाए और लगातार चौथे सीजन में 600 से अधिक रन बनाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।

इस वर्ष महाराज से उनकी तीसरी मुलाकात

विराट और अनुष्का की संत प्रेमानंद से यह मुलाकात उनकी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा रही है, जो पिछले तीन वर्षों से लगातार जारी है और इस वर्ष यह उनकी तीसरी मुलाकात बताई जा रही है।

ये भी पढ़ें- HPCL का बड़ा निवेश! पंजाब में बदलेगी उद्योग और रोजगार की तस्वीर, खुलेंगे रोज़गार के नए अवसर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal2 June 2026 - 5:50 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of RCB की जीत के बाद विराट कोहली से मिले वैभव सूर्यवंशी, दिए अहम टिप्स

RCB की जीत के बाद विराट कोहली से मिले वैभव सूर्यवंशी, दिए अहम टिप्स

1 June 2026 - 7:22 PM
Photo of बड़ी गोल्ड पिला दो….पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाश की डिमांड बनी चर्चा का विषय

बड़ी गोल्ड पिला दो….पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाश की डिमांड बनी चर्चा का विषय

1 June 2026 - 3:40 PM
Photo of Ghaziabad Surya Murder Case : सूर्या हत्याकांड मामले पर बुलडोजर एक्शन, असद के घर पर चिपका नोटिस

Ghaziabad Surya Murder Case : सूर्या हत्याकांड मामले पर बुलडोजर एक्शन, असद के घर पर चिपका नोटिस

1 June 2026 - 2:25 PM
Photo of छाती की पसलियां चकनाचूर, गर्दन की टूटी हड्डी,  आरव के अंदरूनी चोटों से कांप उठे डॉक्टर

छाती की पसलियां चकनाचूर, गर्दन की टूटी हड्डी,  आरव के अंदरूनी चोटों से कांप उठे डॉक्टर

1 June 2026 - 11:27 AM
Photo of उत्तर प्रदेश के नए DGP बने IPS राजीव कृष्ण, राज्य को मिला स्थायी पुलिस मुखिया, जून 2029 तक रहेगा कार्यकाल

उत्तर प्रदेश के नए DGP बने IPS राजीव कृष्ण, राज्य को मिला स्थायी पुलिस मुखिया, जून 2029 तक रहेगा कार्यकाल

31 May 2026 - 6:12 PM
Photo of IPL 2026 Final : IPL के महामुकाबले में GT-RCB आमने सामने, खिताबी जंग के लिए होगी टक्कर

IPL 2026 Final : IPL के महामुकाबले में GT-RCB आमने सामने, खिताबी जंग के लिए होगी टक्कर

31 May 2026 - 2:19 PM
Photo of पंजाब में हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की तैयारी पूरी, मुख्यमंत्री मान ने तैयारियों का लिया जायजा

पंजाब में हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की तैयारी पूरी, मुख्यमंत्री मान ने तैयारियों का लिया जायजा

31 May 2026 - 12:45 PM
Photo of सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद मुठभेड़ में ढ़ेर, खोड़ा में बढ़ाई गई सुरक्षा

सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद मुठभेड़ में ढ़ेर, खोड़ा में बढ़ाई गई सुरक्षा

31 May 2026 - 9:20 AM
Photo of उत्तर प्रदेश में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट, 31 लोगों की मौत, 3 दिन तक मौसम बने रहने के आसार

उत्तर प्रदेश में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट, 31 लोगों की मौत, 3 दिन तक मौसम बने रहने के आसार

30 May 2026 - 12:47 PM
Photo of यूपी में आंधी-बारिश ने मचाई तबाही, अब तक 28 लोगों की हुई मौत

यूपी में आंधी-बारिश ने मचाई तबाही, अब तक 28 लोगों की हुई मौत

30 May 2026 - 9:32 AM
Back to top button