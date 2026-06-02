Virushka in Vrindavan Dham : IPL जीतने के बाद क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा मंगलवार सुबह वृंदावन स्थित केली कुंज आश्रम पहुंचे, जहां दोनों ने संत प्रेमानंद के दर्शन किए। करीब सुबह 7 बजे पहुंची इस जोड़ी ने मास्क पहनकर कार से आगमन किया और आश्रम परिसर में प्रवेश करते समय नंगे पांव रहे।

माथे पर चंदन और त्रिपुंड

आश्रम में संत प्रेमानंद के शिष्यों ने उनका स्वागत किया। दोनों लगभग दो घंटे तक वहां रुके और संत से आशीर्वाद प्राप्त किया। बाहर निकलते समय विराट कोहली के माथे पर चंदन और त्रिपुंड लगा हुआ दिखाई दिया, जबकि उनके हाथ में एक धार्मिक पुस्तक भी थी।

अक्षय तृतीया के अवसर पर आए थे वृंदावन

इसके बाद दोनों लगभग 150 मीटर दूर स्थित गुरु हित गोविंद शरण महाराज के आश्रम भी पैदल पहुंचे, जहां उन्होंने उनके दर्शन किए। गौरतलब है कि विराट और अनुष्का इससे पहले भी इसी वर्ष 20 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर वृंदावन आए थे और संत प्रेमानंद के सत्संग में शामिल हुए थे।

टीम के लिए निभाई अहम भूमिका

हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा IPL खिताब जीता। इस मुकाबले में विराट कोहली ने तेज अर्धशतक लगाते हुए शानदार प्रदर्शन किया और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। पूरे सीजन में उन्होंने 675 रन बनाए और लगातार चौथे सीजन में 600 से अधिक रन बनाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।

इस वर्ष महाराज से उनकी तीसरी मुलाकात

विराट और अनुष्का की संत प्रेमानंद से यह मुलाकात उनकी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा रही है, जो पिछले तीन वर्षों से लगातार जारी है और इस वर्ष यह उनकी तीसरी मुलाकात बताई जा रही है।

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