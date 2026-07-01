Uttar Pradeshराज्य

अखिलेश यादव के जन्मदिन पर नेताओं ने दी शुभकामनाएं, CM योगी से लेकर राहुल गांधी और केजरीवाल ने दी बधाई

Ajay Yadav1 July 2026 - 2:07 PM
1 minute read
Akhilesh Yadav :
अखिलेश यादव के जन्मदिन पर नेताओं ने दी शुभकामनाएं, CM योगी से लेकर राहुल गांधी और केजरीवाल ने दी बधाई

Akhilesh Yadav : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन पर विभिन्न दलों के नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दीं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें जन्मदिन की बधाई दी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संदेश में लिखा, “उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई. प्रभु श्रीराम से आपके उत्तम स्वास्थ्य, आरोग्यता और दीर्घायु की प्रार्थना है.”

एक्स पर लिखा शुभकामनाओं भरा संदेश

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, “सपा प्रमुख, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद अखिलेश यादव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं. मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम, भगवान श्रीकृष्ण और आदि देव महादेव की कृपा आप पर बरसे और आप सदैव स्वस्थ रहें एवं दीर्घायु हों.”

बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी अखिलेश यादव को शुभकामनाएं देते हुए लिखा, “समाजवादी पार्टी के प्रमुख एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा वर्तमान में सपा सांसद अखिलेश यादव को आज उनके जन्मदिन पर उन्हें व उनके परिवार वालों को हार्दिक बधाई एवं उनके अच्छे जीवन व लंबी उम्र की शुभकामनाएं.”

राहुल गांधी ने दी जन्मदिन की बधाई

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने अपने संदेश में लिखा, “जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई अखिलेश यादव. PDA की हिस्सेदारी से सामाजिक न्याय का संकल्प हम मिलकर पूरा करेंगे. अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन के लिए शुभकामनाएं.”

आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं देते हुए लिखा, “समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई. भगवान आपको अच्छा स्वास्थ्य और लंबी उम्र दें.”

ये भी पढ़ें- SIS का बड़ा दांव! 120 करोड़ का Share Buyback, निवेशकों की चांदी? डिटेल में पढ़ें

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav1 July 2026 - 2:07 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of कल्याण राजवाहे की कंक्रीट लाइनिंग से बढ़ेगी नहर की पानी ले जाने की क्षमता

कल्याण राजवाहे की कंक्रीट लाइनिंग से बढ़ेगी नहर की पानी ले जाने की क्षमता

1 July 2026 - 12:08 PM
Photo of बठिंडा में संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद चार आरोपी गिरफ्तार, दो पिस्तौल बरामद

बठिंडा में संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद चार आरोपी गिरफ्तार, दो पिस्तौल बरामद

1 July 2026 - 11:23 AM
Photo of राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित, 10 जुलाई तक कर सकते हैं अप्लाई

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित, 10 जुलाई तक कर सकते हैं अप्लाई

1 July 2026 - 10:55 AM
Photo of मुख्यमंत्री सेहत योजना: 3,524 निःशुल्क आँखों के ऑपरेशन, सरकार ने खर्च किए करीब 2 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री सेहत योजना: 3,524 निःशुल्क आँखों के ऑपरेशन, सरकार ने खर्च किए करीब 2 करोड़ रुपये

1 July 2026 - 10:31 AM
Photo of ‘गैंगस्टरों ते वार’ का 161वां दिन: पंजाब पुलिस की 674 स्थानों पर कार्रवाई, 382 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरों ते वार’ का 161वां दिन: पंजाब पुलिस की 674 स्थानों पर कार्रवाई, 382 गिरफ्तार

1 July 2026 - 9:41 AM
Photo of दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा, ट्रक से टक्कर के बाद बस में लगी आग, 6 की मौत कई घायल

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा, ट्रक से टक्कर के बाद बस में लगी आग, 6 की मौत कई घायल

1 July 2026 - 7:31 AM
Photo of विकास के नए कीर्तिमान, सीएम योगी ने यूपी को 3 महीने में दी 62 हजार करोड़ से अधिक की 5,551 परियोजनाओं की सौगात

विकास के नए कीर्तिमान, सीएम योगी ने यूपी को 3 महीने में दी 62 हजार करोड़ से अधिक की 5,551 परियोजनाओं की सौगात

30 June 2026 - 5:05 PM
Photo of राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद: ओवैसी ने उठाए सवाल, ट्रस्ट और कार्रवाई पर साधा निशाना

राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद: ओवैसी ने उठाए सवाल, ट्रस्ट और कार्रवाई पर साधा निशाना

30 June 2026 - 3:34 PM
Photo of खान सर को 3 जुलाई तक राहत, बॉडीगार्ड्स के हथियारों के लाइसेंस पर पटना कोर्ट सख्त

खान सर को 3 जुलाई तक राहत, बॉडीगार्ड्स के हथियारों के लाइसेंस पर पटना कोर्ट सख्त

30 June 2026 - 2:52 PM
Photo of राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में चंपत राय का बड़ा बयान, टिन्नू यादव पर भी दिया जवाब

राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में चंपत राय का बड़ा बयान, टिन्नू यादव पर भी दिया जवाब

30 June 2026 - 2:06 PM
Back to top button