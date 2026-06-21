राष्ट्रीय

तमिलनाडु में सीफूड फैक्ट्री में अमोनिया गैस रिसाव, 7 की मौत, 65 घायल, NDRF टीम मौके पर जुटी

Karan Panchal21 June 2026 - 5:27 PM
1 minute read
Tamil Nadu Gas Leak
तमिलनाडु में सीफूड फैक्ट्री में अमोनिया गैस रिसाव, 7 की मौत, 65 घायल, NDRF टीम मौके पर जुटी

Tamil Nadu Gas Leak : तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में एक सीफूड एक्सपोर्ट फैक्ट्री में अमोनिया गैस रिसाव की गंभीर घटना सामने आई है। इस हादसे में 7 महिला कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 65 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से 9 की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है।

घटना सेंट पीटर्स पॉल सीफूड्स एक्सपोर्ट यूनिट में हुई, जहां गैस लीक होने के बाद अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया।

NDRF की टीम बचाव अभियान में जुटी

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अरक्कोनम स्थित NDRF की चौथी बटालियन से 30 सदस्यीय टीम मौके पर भेजी गई। टीम ने गैस डिटेक्शन उपकरणों और CBRN (केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर) आपदा से निपटने वाले विशेष संसाधनों के साथ राहत कार्य संभाला।

घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती

जिला प्रशासन के अनुसार, घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें वेल्स हॉस्पिटल और वेंकटेश्वरा हॉस्पिटल शामिल हैं। गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए चेन्नई के सरकारी स्टेनली मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है।

24 से 25 वर्ष की युवा महिलाएं

अधिकतर प्रभावित कर्मचारी 24 से 25 वर्ष की युवा महिलाएं थीं। डॉक्टरों के अनुसार कई मरीजों का ब्लड प्रेशर कम है, लेकिन उम्र कम होने के कारण उनके ठीक होने की संभावना बनी हुई है।

झारखंड में भी हुई थी घटना

इसी तरह की एक अन्य घटना झारखंड के धनबाद में भी सामने आई, जहां एक पावर प्लांट में क्लोरीन गैस रिसाव के बाद हालात बिगड़ गए और मौतों की संख्या बढ़कर चार तक पहुंच गई। राहत दल ने शवों की तलाश और बचाव कार्य जारी रखा है।

ये भी पढ़ें- उत्तराखंड गुरुद्वारे में कब्जा, निहंगों की धमकी- “अंदर आए तो काट देंगे”, इंटरनेट बंद, ITBP तैनात

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal21 June 2026 - 5:27 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of मानसून फिर पकड़ेगा रफ्तार, कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, जुलाई के पहले हफ्ते तक दिल्ली पहुंच सकता है मानसून

मानसून फिर पकड़ेगा रफ्तार, कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, जुलाई के पहले हफ्ते तक दिल्ली पहुंच सकता है मानसून

21 June 2026 - 3:11 PM
Photo of जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक के खिलाफ CJP का प्रदर्शन जारी, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तेज

जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक के खिलाफ CJP का प्रदर्शन जारी, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तेज

21 June 2026 - 2:48 PM
Photo of PoK Protest : PoK में आर्मी ड्रग माफिया का गिरोह, ISI की कश्मीरियों को तबाह करने की साजिश, कश्मीरी नेता ने किया बड़ा खुलासा

PoK Protest : PoK में आर्मी ड्रग माफिया का गिरोह, ISI की कश्मीरियों को तबाह करने की साजिश, कश्मीरी नेता ने किया बड़ा खुलासा

21 June 2026 - 2:10 PM
Photo of पेपर लीक विवाद के बाद कड़ी सुरक्षा, CISF की निगरानी में केंद्रों तक पहुंचे प्रश्नपत्र

पेपर लीक विवाद के बाद कड़ी सुरक्षा, CISF की निगरानी में केंद्रों तक पहुंचे प्रश्नपत्र

21 June 2026 - 9:57 AM
Photo of भारतीयों की मौत का मुद्दा ट्रंप के सामने न उठाने पर मोदी को केजरीवाल ने घेरा, बोले- देश को चाहिए मजबूत प्रधानमंत्री

भारतीयों की मौत का मुद्दा ट्रंप के सामने न उठाने पर मोदी को केजरीवाल ने घेरा, बोले- देश को चाहिए मजबूत प्रधानमंत्री

21 June 2026 - 8:55 AM
Photo of PM मोदी और जेपी नड्डा ने बताया योग का महत्व, स्वस्थ जीवन के लिए अपनाने पर दिया जोर

PM मोदी और जेपी नड्डा ने बताया योग का महत्व, स्वस्थ जीवन के लिए अपनाने पर दिया जोर

21 June 2026 - 7:45 AM
Photo of NEET UG परीक्षा के लिए रेलवे का बड़ा कदम, 21 जून से 9 स्पेशल ट्रेनों का संचालन, डिटेल में पढ़ें

NEET UG परीक्षा के लिए रेलवे का बड़ा कदम, 21 जून से 9 स्पेशल ट्रेनों का संचालन, डिटेल में पढ़ें

20 June 2026 - 4:18 PM
Photo of हथकरघा क्षेत्र के अग्रणी शिल्पकार खेम राज सुंद्रियाल को मिलेगा पद्म श्री सम्मान

हथकरघा क्षेत्र के अग्रणी शिल्पकार खेम राज सुंद्रियाल को मिलेगा पद्म श्री सम्मान

20 June 2026 - 2:24 PM
Photo of चंडीगढ़ के इंदरजीत सिंह सिद्धू को 23 जून को राष्ट्रपति से मिलेगा पद्म श्री

चंडीगढ़ के इंदरजीत सिंह सिद्धू को 23 जून को राष्ट्रपति से मिलेगा पद्म श्री

20 June 2026 - 2:02 PM
Photo of हॉकी स्टार सविता को 23 जून को राष्ट्रपति भवन में पद्म श्री से किया जाएगा सम्मानित

हॉकी स्टार सविता को 23 जून को राष्ट्रपति भवन में पद्म श्री से किया जाएगा सम्मानित

20 June 2026 - 1:56 PM
Back to top button