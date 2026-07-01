Indian Railways : आज के डिजिटल दौर में ज्यादातर लोग टिकट बुकिंग से लेकर कई जरूरी काम ऑनलाइन करना पसंद करते हैं, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। हालांकि अभी भी कई यात्री रेलवे का PRS काउंटर इस्तेमाल करके टिकट खरीदते हैं।

ऑनलाइन बुक किए गए टिकट को रद्द करना जहां आसान होता है, वहीं काउंटर से खरीदे गए टिकट को कैंसिल करना कई लोगों के लिए मुश्किल माना जाता है क्योंकि इसके लिए आमतौर पर स्टेशन जाकर PRS काउंटर पर प्रक्रिया पूरी करनी होती है। लेकिन अब ऐसे टिकट को घर बैठे भी कैंसिल किया जा सकता है।

काउंटर टिकट घर बैठे कैसे कैंसिल करें

काउंटर से खरीदे गए कन्फर्म, वेटिंग या RAC टिकट को रद्द करने के लिए अब यात्रियों को स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। इसे ऑनलाइन और अन्य तरीकों से आसानी से कैंसिल किया जा सकता है।

ऑनलाइन प्रक्रिया:

IRCTC के काउंटर टिकट कैंसिलेशन पोर्टल पर जाएं

PNR नंबर, ट्रेन नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को वेरिफाई करें

“Cancel Ticket” विकल्प चुनें

कैंसिलेशन के बाद रिफंड से जुड़ी जानकारी SMS के जरिए मिल जाएगी

SMS के जरिए कैंसिलेशन:

मोबाइल से “CANCEL PNR नंबर और ट्रेन नंबर” लिखकर 139 पर भेजें

OTP प्राप्त होगा, उसे वेरिफाई करें

वेरिफिकेशन पूरा होते ही टिकट कैंसिल हो जाएगा

139 हेल्पलाइन से कैंसिलेशन:

रेलवे हेल्पलाइन 139 पर कॉल करें

IVR मेन्यू में कैंसिलेशन विकल्प चुनें

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को वेरिफाई करें

प्रक्रिया पूरी होते ही टिकट कैंसिल हो जाएगा

रिफंड कैसे मिलेगा

टिकट कैंसिल होने के बाद रिफंड सीधे बैंक या ऑनलाइन माध्यम से नहीं मिलता। इसके लिए यात्रियों को तय समय सीमा के भीतर रेलवे स्टेशन के PRS काउंटर पर जाकर टिकट और कैंसिलेशन मैसेज दिखाना होता है, जिसके बाद रिफंड प्रोसेस किया जाता है।

जरूरी समय-सीमा

कन्फर्म टिकट को ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक कैंसिल करने पर ही रिफंड का नियम लागू होता है

RAC और वेटिंग टिकट को ट्रेन छूटने से कम से कम 30 मिनट पहले कैंसिल करना जरूरी है

समय सीमा का पालन न करने पर रिफंड नहीं मिलता

यह प्रक्रिया यात्रियों को सही समय पर टिकट कैंसिल करने और रिफंड प्राप्त करने में मदद करती है, बशर्ते सभी नियमों का पालन किया जाए।

ये भी पढ़ें- करिश्मा कपूर ने किराए पर दिया अपना करोड़ों का आलीशान घर, हर महीने कमाएंगी लाखों रुपये

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप