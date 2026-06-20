Finance Rules : परिवार के किसी सदस्य का निधन भावनात्मक रूप से बेहद कठिन समय होता है। ऐसे में कई बार लोग जरूरी कानूनी और वित्तीय प्रक्रियाओं पर तुरंत ध्यान नहीं दे पाते। हालांकि कुछ जरूरी दस्तावेज़ और रिकॉर्ड समय पर अपडेट न करने से भविष्य में कानूनी परेशानियां, वित्तीय अड़चनें या धोखाधड़ी का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण काम जल्द से जल्द पूरे कर लेना जरूरी है।

सबसे पहले बनवाएं मृत्यु प्रमाण पत्र

किसी भी कानूनी या वित्तीय प्रक्रिया की शुरुआत मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) से होती है। बैंक, बीमा कंपनियां, सरकारी विभाग और अन्य संस्थाएं इसी दस्तावेज़ के आधार पर रिकॉर्ड अपडेट करती हैं। इसलिए इसे प्राथमिकता के आधार पर बनवाना चाहिए।

बीमा और निवेश खातों की जानकारी अपडेट करें

यदि दिवंगत व्यक्ति के नाम पर जीवन बीमा पॉलिसी, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ या अन्य निवेश हैं, तो संबंधित संस्थानों को सूचित करें। समय रहते क्लेम और ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू करने से आगे चलकर परेशानी कम होती है।

बैंक खातों और जमा योजनाओं की जांच करें

दिवंगत व्यक्ति के बैंक खाते, एफडी, आरडी और अन्य जमा योजनाओं की जानकारी एकत्र करें। नॉमिनी आवश्यक दस्तावेज जमा कर राशि के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी कर सकता है।

संपत्ति और अन्य सेवाओं का नामांतरण कराएं

घर, जमीन, वाहन, गैस कनेक्शन या अन्य संपत्तियां यदि दिवंगत व्यक्ति के नाम पर हैं, तो उन्हें उत्तराधिकारी या नॉमिनी के नाम ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। इससे भविष्य में स्वामित्व संबंधी विवादों से बचा जा सकता है।

डिजिटल और पहचान संबंधी रिकॉर्ड अपडेट करें

मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड और अन्य पहचान संबंधी रिकॉर्ड आज कई वित्तीय सेवाओं से जुड़े होते हैं। जरूरत के अनुसार इन्हें अपडेट या बंद कराना बेहतर होता है, जिससे किसी भी तरह के साइबर फ्रॉड या दुरुपयोग की संभावना कम हो सके।

विशेषज्ञों के अनुसार, इन जरूरी प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने से परिवार को भविष्य में कानूनी, वित्तीय और प्रशासनिक परेशानियों से बचने में मदद मिल सकती है।

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