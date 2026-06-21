वायरल

“2 पैसे ज्यादा और शनिवार-रविवार छुट्टी”, कर्मचारी का इस्तीफा हुआ वायरल

Karan Panchal21 June 2026 - 7:54 PM
2 minutes read
Viral Resignation Letter
"2 पैसे ज्यादा और शनिवार-रविवार छुट्टी", कर्मचारी का इस्तीफा हुआ वायरल

Viral Resignation Letter : वीकेंड छुट्टी और थोड़ी ज्यादा सैलरी के लिए नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारी का इस्तीफा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। अपने सीधे और मजेदार अंदाज में लिखे गए इस रेजिग्नेशन लेटर ने हजारों लोगों का ध्यान खींचा है।

इस्तीफा पत्रों में करियर ग्रोथ और नए अवसर

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे एक हस्तलिखित इस्तीफे में कर्मचारी ने नौकरी छोड़ने की वजह बेहद साफ शब्दों में बताई। जहां आमतौर पर इस्तीफा पत्रों में करियर ग्रोथ, नए अवसर या व्यक्तिगत कारणों का जिक्र होता है, वहीं इस कर्मचारी ने बिना किसी औपचारिकता के अपनी प्राथमिकता बता दी।

पत्र में लिखा गया कि दूसरी कंपनी सप्ताह में दो दिन की छुट्टी और थोड़ा अधिक वेतन दे रही है, इसलिए उसने नौकरी बदलने का फैसला किया। यही सादगी और ईमानदारी लोगों को खूब पसंद आ रही है।

साफ-सुथरी हैंडराइटिंग की तारीफ

इस पोस्ट के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने मजेदार प्रतिक्रियाएं दीं। कई लोगों ने कहा कि कर्मचारियों के लिए बेहतर वेतन और वर्क-लाइफ बैलेंस आज भी सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। कुछ यूजर्स ने इसे अब तक का सबसे ईमानदार इस्तीफा बताया, जबकि कई लोग कर्मचारी की साफ-सुथरी हैंडराइटिंग की भी तारीफ करते नजर आए।

सैलरी और वीकेंड की छुट्टी का आकर्षण

कई प्रतिक्रियाओं में लोगों ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि कॉर्पोरेट दुनिया चाहे करियर ग्रोथ की कितनी भी बातें करे, लेकिन बेहतर सैलरी और वीकेंड की छुट्टी का आकर्षण सबसे ज्यादा असर डालता है।

POST देखने के लिए क्लिक करें- https://www.instagram.com/p/DZ0Jfv1nOTh/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

काम और निजी जीवन के बीच संतुलन

यह वायरल इस्तीफा एक बार फिर इस बात की चर्चा छेड़ रहा है कि कर्मचारियों के लिए सिर्फ वेतन ही नहीं, बल्कि काम और निजी जीवन के बीच संतुलन भी कितना महत्वपूर्ण हो चुका है।

Disclaimer : इस खबर में दी गई जानकारी सोशल मीडिया और रिपोर्ट्स में किए गए दावों पर आधारित है। हिन्दी ख़बर किसी भी प्रकार के दावे की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है।

ये भी पढ़ें- यमुनानगर में 11वीं की छात्रा ने की आत्महत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal21 June 2026 - 7:54 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of दुबई में गंदगी-ट्रैफिक नहीं, इस डर से रहते हैं लोग! भारतीय महिला का वायरल दावा

दुबई में गंदगी-ट्रैफिक नहीं, इस डर से रहते हैं लोग! भारतीय महिला का वायरल दावा

20 June 2026 - 7:47 PM
Photo of कोई शेख 15 करोड़ दे तो उसके साथ सो जाऊं वाले बयान से मुश्किल में Apoorva Makhija, इस शख़्स ने पुलिस कमिश्नर से की कंप्लेन

कोई शेख 15 करोड़ दे तो उसके साथ सो जाऊं वाले बयान से मुश्किल में Apoorva Makhija, इस शख़्स ने पुलिस कमिश्नर से की कंप्लेन

19 June 2026 - 8:21 PM
Photo of डिलीवरी बॉय चोरी करते CCTV में कैद, डिलीवरी कंपनी ने वायरल वीडियो पर दी प्रतिक्रिया

डिलीवरी बॉय चोरी करते CCTV में कैद, डिलीवरी कंपनी ने वायरल वीडियो पर दी प्रतिक्रिया

19 June 2026 - 7:51 PM
Photo of न ठाठ-बाठ, न VIP ट्रीटमेंट… गंगा किनारे चादर तानकर सोए सुनील ग्रोवर, सादगी ने जीता दिल

न ठाठ-बाठ, न VIP ट्रीटमेंट… गंगा किनारे चादर तानकर सोए सुनील ग्रोवर, सादगी ने जीता दिल

19 June 2026 - 2:43 PM
Photo of मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर भाषा को लेकर बवाल, कर्मचारी और यात्री की बहस का वीडियो वायरल

मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर भाषा को लेकर बवाल, कर्मचारी और यात्री की बहस का वीडियो वायरल

18 June 2026 - 8:19 PM
Photo of सैल्यूट नहीं किया तो पुलिसकर्मियों को धमकाने लगा फर्जी IPS, 40 रुपये की चाय ने खोल दी पोल

सैल्यूट नहीं किया तो पुलिसकर्मियों को धमकाने लगा फर्जी IPS, 40 रुपये की चाय ने खोल दी पोल

16 June 2026 - 2:50 PM
Photo of जयपुर में CJP प्रदर्शन के दौरान हंगामा, संस्थापक अभिजीत दीपके को युवक ने मारा थप्पड़

जयपुर में CJP प्रदर्शन के दौरान हंगामा, संस्थापक अभिजीत दीपके को युवक ने मारा थप्पड़

15 June 2026 - 7:00 PM
Photo of पेन बेच रही बुजुर्ग महिला से मिला अमेरिकी ट्रैवलर, वीडियो देख भावुक हुए लोग

पेन बेच रही बुजुर्ग महिला से मिला अमेरिकी ट्रैवलर, वीडियो देख भावुक हुए लोग

13 June 2026 - 7:57 PM
Photo of फ्लाइट में भी नहीं छूटा क्रिकेट का जुनून, सचिन तेंदुलकर ने परिवार संग खेला मजेदार मैच

फ्लाइट में भी नहीं छूटा क्रिकेट का जुनून, सचिन तेंदुलकर ने परिवार संग खेला मजेदार मैच

12 June 2026 - 6:23 PM
Photo of विवादों में घिरे प्रणीत मोरे, बिरादरी ने भी नहीं किया सपोर्ट? मुन्नवर फारूकी ने बिरयानी मामले पर सुनाई खरी-खोटी

विवादों में घिरे प्रणीत मोरे, बिरादरी ने भी नहीं किया सपोर्ट? मुन्नवर फारूकी ने बिरयानी मामले पर सुनाई खरी-खोटी

12 June 2026 - 12:05 PM
Back to top button