“2 पैसे ज्यादा और शनिवार-रविवार छुट्टी”, कर्मचारी का इस्तीफा हुआ वायरल

Viral Resignation Letter : वीकेंड छुट्टी और थोड़ी ज्यादा सैलरी के लिए नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारी का इस्तीफा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। अपने सीधे और मजेदार अंदाज में लिखे गए इस रेजिग्नेशन लेटर ने हजारों लोगों का ध्यान खींचा है।

इस्तीफा पत्रों में करियर ग्रोथ और नए अवसर

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे एक हस्तलिखित इस्तीफे में कर्मचारी ने नौकरी छोड़ने की वजह बेहद साफ शब्दों में बताई। जहां आमतौर पर इस्तीफा पत्रों में करियर ग्रोथ, नए अवसर या व्यक्तिगत कारणों का जिक्र होता है, वहीं इस कर्मचारी ने बिना किसी औपचारिकता के अपनी प्राथमिकता बता दी।

पत्र में लिखा गया कि दूसरी कंपनी सप्ताह में दो दिन की छुट्टी और थोड़ा अधिक वेतन दे रही है, इसलिए उसने नौकरी बदलने का फैसला किया। यही सादगी और ईमानदारी लोगों को खूब पसंद आ रही है।

साफ-सुथरी हैंडराइटिंग की तारीफ

इस पोस्ट के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने मजेदार प्रतिक्रियाएं दीं। कई लोगों ने कहा कि कर्मचारियों के लिए बेहतर वेतन और वर्क-लाइफ बैलेंस आज भी सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। कुछ यूजर्स ने इसे अब तक का सबसे ईमानदार इस्तीफा बताया, जबकि कई लोग कर्मचारी की साफ-सुथरी हैंडराइटिंग की भी तारीफ करते नजर आए।

सैलरी और वीकेंड की छुट्टी का आकर्षण

कई प्रतिक्रियाओं में लोगों ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि कॉर्पोरेट दुनिया चाहे करियर ग्रोथ की कितनी भी बातें करे, लेकिन बेहतर सैलरी और वीकेंड की छुट्टी का आकर्षण सबसे ज्यादा असर डालता है।

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काम और निजी जीवन के बीच संतुलन

यह वायरल इस्तीफा एक बार फिर इस बात की चर्चा छेड़ रहा है कि कर्मचारियों के लिए सिर्फ वेतन ही नहीं, बल्कि काम और निजी जीवन के बीच संतुलन भी कितना महत्वपूर्ण हो चुका है।

Disclaimer : इस खबर में दी गई जानकारी सोशल मीडिया और रिपोर्ट्स में किए गए दावों पर आधारित है। हिन्दी ख़बर किसी भी प्रकार के दावे की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है।

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