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विवादों में घिरे प्रणीत मोरे, बिरादरी ने भी नहीं किया सपोर्ट? मुन्नवर फारूकी ने बिरयानी मामले पर सुनाई खरी-खोटी

Ajay Yadav12 June 2026 - 12:05 PM
2 minutes read
Viral Controversy :
विवादों में घिरे प्रणीत मोरे, बिरादरी ने भी नहीं किया सपो

Viral Controversy : स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणीत मोरे इन दिनों अपने एक शो में किए गए कमेंट्स को लेकर भारी विवाद में हैं. उनके वायरल वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर काफी नाराजगी देखने को मिल रही है. कई यूजर्स ने उनके बयान को आपत्तिजनक बताते हुए आलोचना की है. इसी बीच स्टैंडअप कॉमेडी इंडस्ट्री से भी उन्हें ज्यादा समर्थन मिलता नजर नहीं आ रहा है.

कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी ने इस मामले पर सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट साझा किए, जिनमें उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से प्रणीत मोरे के कंटेंट पर सवाल उठाए. मुनव्वर ने एक पोस्ट में लिखा, “मैंने गूगल पर देखा सबसे महंगी बिरयानी?” और आगे कहा, “नतीजा: कृपया प्रणीत मोरे से पूछें.” इन पोस्ट्स को वायरल क्लिप से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे यह विवाद शुरू हुआ था.

वायरल क्राउडवर्क क्लिप से शुरू हुआ विवाद

बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो में एक शो के दौरान दर्शक ने डेट पर बिरयानी पर 370 रुपये खर्च करने का जिक्र किया था, जिसके बाद कुछ टिप्पणियां सामने आईं और मामला तूल पकड़ गया. मुनव्वर ने आगे यह भी कहा कि कुछ कॉमेडियंस को अपने कंटेंट को सार्वजनिक करने से पहले कानूनी सलाह लेनी चाहिए, उनके अनुसार, हर कलाकार अपना लिखा हुआ कंटेंट इस्तेमाल नहीं करता और कुछ लोग दर्शकों की बातचीत पर अधिक निर्भर रहते हैं.

कॉमेडी स्पेशल में बचाव पर टिप्पणी

वहीं, एक अन्य पोस्ट में, जिसे बाद में हटा दिया गया, मुनव्वर ने एक और कॉमेडियन पर परोक्ष टिप्पणी करते हुए लिखा कि इस पूरे विवाद को किसी कॉमेडी स्पेशल में सही ठहराना मुश्किल होगा. इस पोस्ट को लेकर भी अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं.

इस पूरे विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब प्रणीत मोरे के स्टैंडअप शो का एक क्राउडवर्क वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसमें एक दर्शक ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कुछ विवादित बातें कही थीं, जिसके बाद ऑनलाइन यूजर्स ने सहमति और महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को लेकर सवाल उठाए. इसी दौरान प्रणीत द्वारा उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया को भी कुछ लोगों ने गलत माना.

माफी के बाद भी नहीं थमा विवाद

मामला बढ़ने के बाद प्रणीत मोरे और संबंधित व्यक्ति की ओर से माफी भी मांगी गई, लेकिन विवाद शांत नहीं हुआ. स्थिति इतनी बढ़ गई कि प्रणीत ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट अस्थायी रूप से बंद कर दिया, जबकि महाराष्ट्र साइबर सेल ने इस प्रकरण से जुड़े कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

ये भी पढ़ें- पंजाब सरकार ने युवाओं को केवल योग्यता के आधार पर 67,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दीं- कुलतार सिंह संधवां

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Ajay Yadav12 June 2026 - 12:05 PM
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