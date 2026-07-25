Rahul Gandhi NEET Protest : कथित NEET पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. शनिवार को प्रेस वार्ता करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की है और उनकी तीन प्रमुख मांगें हैं, जिन पर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता.

राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों की सबसे पहली और बड़ी मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने की है, उन्होंने कहा कि छात्रों का मानना है कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय होनी चाहिए और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई जरूरी है. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि धर्मेंद्र प्रधान अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग है कि शिक्षा मंत्री को तत्काल पद से हटाया जाए.

शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया

राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय से हटाकर किसी दूसरे मंत्रालय की जिम्मेदारी देने को लेकर चर्चा चल रही है. हालांकि उन्होंने कहा कि सिर्फ मंत्रालय बदलना इस समस्या का समाधान नहीं होगा, उन्होंने कहा कि देश के छात्र और आम लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे. राहुल गांधी के मुताबिक, धर्मेंद्र प्रधान अब केवल एक मंत्री नहीं रह गए हैं, बल्कि वह शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार और छात्रों के भविष्य को हुए नुकसान का प्रतीक बन चुके हैं.

राहुल गांधी ने कहा कि देश की सबसे बड़ी ताकत उसके छात्र और उनका भविष्य हैं, लेकिन मौजूदा हालात में छात्रों के भविष्य को नुकसान पहुंच रहा है, उन्होंने कहा कि परीक्षा व्यवस्था में भरोसा बहाल करने के लिए जवाबदेही तय करना जरूरी है.

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