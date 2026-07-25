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ब्लैक सी में कमर्शियल जहाज पर हमला, भारतीय नाविक की मौत, विदेश मंत्रालय ने जताया दुख

Ajay Yadav25 July 2026 - 9:51 AM
1 minute read
Indian Sailor Killed :
ब्लैक सी में कमर्शियल जहाज पर हमला, भारतीय नाविक की मौत, विदेश मंत्रालय ने जताया दुख

Indian Sailor Killed : रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के बीच ब्लैक सी से एक दुखद खबर सामने आई है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने शुक्रवार को जानकारी दी कि एक कमर्शियल जहाज पर हुए हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई है. यह हमला 18 जुलाई को ब्लैक सी में हुआ था.

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, MV OMORFI नाम का यह जहाज मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाला कमर्शियल पोत है, जो उस समय रूस के समुद्री इलाके में मौजूद था. जहाज आखिरी बार रूस के सेंट पीटर्सबर्ग बंदरगाह पर रुका था और आगे बढ़ने के दौरान उस पर हमला हुआ.

जहाज पर कुल 10 क्रू सदस्य सवार थे

घटना के समय जहाज पर कुल 10 क्रू सदस्य सवार थे, जिनमें तीन भारतीय नागरिक शामिल थे. मंत्रालय ने मृतक भारतीय नाविक की पहचान सार्वजनिक नहीं की है. हालांकि, सरकार ने उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है. विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि जहाज पर मौजूद अन्य दो भारतीय नागरिक पूरी तरह सुरक्षित हैं.

भारत ने हमले की कड़ी निंदा की

भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि कमर्शियल शिपिंग को निशाना बनाना और निर्दोष क्रू सदस्यों की जान को खतरे में डालना बेहद गंभीर मामला है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि समुद्री नेविगेशन की सुरक्षा और वैश्विक व्यापार के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करना सभी देशों की जिम्मेदारी है.

भारतीय मिशन रूस के संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और मृतक के परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है. गौरतलब है कि इससे कुछ दिन पहले MV GOLDEN LEO जहाज पर हुए हमले में भी चार भारतीय नागरिकों की मौत हुई थी. ऐसे लगातार हो रहे हमलों ने समुद्री सुरक्षा और भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

ये भी पढ़ें- पंजाब में 10 लाख नए राशन कार्ड का ऐलान, 22 जुलाई से शुरू आवेदन, परिवारों के लिए बड़ी राहत

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Ajay Yadav25 July 2026 - 9:51 AM
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