Delhi NCR

जंतर-मंतर प्रोटेस्ट के बीच 18 मेट्रो स्टेशन बंद, आज सरकार संग फिर होगी बैठक

Ajay Yadav25 July 2026 - 8:42 AM
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Delhi Metro Closed :
जंतर-मंतर प्रोटेस्ट के बीच 18 मेट्रो स्टेशन बंद, आज सरकार संग फिर होगी बैठक

Delhi Metro Closed : दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को हुए लाठीचार्ज के बाद भी छात्रों का प्रदर्शन जारी है. इसी बीच राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने शनिवार सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने का फैसला लिया है. वहीं, प्रदर्शनकारी छात्रों की मांगों को लेकर केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बीच शनिवार को तीसरे दौर की बैठक होने जा रही है.

कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. पार्टी का कहना है कि जब तक उनकी यह मुख्य मांग पूरी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. यदि सरकार की ओर से सकारात्मक जवाब नहीं मिलता है, तो देशभर में व्यापक आंदोलन और संसद मार्च पार्ट-2 की घोषणा की जा सकती है.

राजीव चौक समेत कई स्टेशन बंद

DMRC के अनुसार, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम, झंडेवालान और नई दिल्ली समेत 18 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे. हालांकि, राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी.

केंद्रीय मंत्रियों के साथ दो घंटे तक बैठक

शुक्रवार को CJP प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्रियों जे. पी. नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ करीब दो घंटे तक बैठक की. पार्टी प्रवक्ताओं ने दावा किया कि कुछ मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अभी तक कोई ठोस फैसला सामने नहीं आया है. अब सभी की नजर शनिवार की बैठक पर टिकी है, क्योंकि इसी के बाद आंदोलन की अगली रणनीति तय हो सकती है.

ये भी पढ़ें- पंजाब में 10 लाख नए राशन कार्ड का ऐलान, 22 जुलाई से शुरू आवेदन, परिवारों के लिए बड़ी राहत

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Ajay Yadav25 July 2026 - 8:42 AM
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