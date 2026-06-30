Desi Jugaad Viral Video : आज के समय में सोशल मीडिया लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। बच्चे से लेकर बड़े तक लगभग हर कोई किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहता है। दिनभर कई वीडियो वायरल होते हैं, जिनमें अक्सर कुछ न कुछ नया या अनोखा देखने को मिल जाता है।

शख्स ने अलग अंदाज में किया इस्तेमाल

इसी बीच एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति ने अपने वाहन के जरूरी कागजों को रखने का बिल्कुल अलग तरीका अपनाया है। आमतौर पर लोग RC, लाइसेंस और इंश्योरेंस जैसे डॉक्यूमेंट अपने साथ रखते हैं या मोबाइल में सेव करते हैं, लेकिन इस शख्स ने इन्हें अलग ही अंदाज में इस्तेमाल किया है।

की-रिंग की तरह किया इस्तेमाल

वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यक्ति ने इन दस्तावेजों की माइक्रो कॉपी बनवाकर उन्हें अपनी स्कूटी की चाबी के साथ जोड़ दिया है। यानी उसने इन्हें की-रिंग की तरह इस्तेमाल किया है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं और यही वजह है कि वीडियो तेजी से वायरल हो गया है।

VIDEO देखने के लिए क्लिक करें- https://www.instagram.com/reel/DaHqijrygCB/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

बस चाबी संभालकर रखना जरूरी

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर ‘manniautomobiles’ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है। अब तक इसे 1 लाख से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं और कई यूजर्स ने इस पर मजेदार कमेंट भी किए हैं। किसी ने लिखा कि चोरी होने पर सब कुछ साथ ही चला जाएगा, तो किसी ने कहा कि बस चाबी संभालकर रखना जरूरी है। वहीं कुछ लोगों ने इसे मजेदार जुगाड़ बताया, जबकि कुछ ने ट्रैफिक चेकिंग को लेकर सवाल उठाए हैं।

नोट : इस खबर में आपको जो भी जानकारी दी गई है वो सोशल मीडिया पर किए गए दावों पर आधारित है और हिन्दी ख़बर इनकी पुष्टि नहीं करता है।

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