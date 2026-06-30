Biharराज्य

खान सर को 3 जुलाई तक राहत, बॉडीगार्ड्स के हथियारों के लाइसेंस पर पटना कोर्ट सख्त

Ajay Yadav30 June 2026 - 2:52 PM
2 minutes read
Khan Sir case :
खान सर को 3 जुलाई तक राहत, बॉडीगार्ड्स के हथियारों के लाइसेंस पर पटना कोर्ट सख्त

Khan Sir case : पटना के कोचिंग विवाद मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई अब 3 जुलाई 2026 को होगी. मंगलवार को हुई सुनवाई में पटना सिविल कोर्ट ने खान सर के दो निजी सुरक्षा गार्डों के हथियारों के लाइसेंस को लेकर सवाल उठाए और संबंधित दस्तावेज कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया.

हालांकि, कोर्ट ने अगली सुनवाई तक खान सर की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को जारी रखा है. इससे उन्हें 3 जुलाई तक राहत मिलती रहेगी.

गार्डों के हथियारों के लाइसेंस पर उठे सवाल

सुनवाई के दौरान ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद की ओर से पेश वकील सत्यम झा और सरकारी वकील ने कोर्ट में दावा किया कि घटना के समय खान सर के दोनों सुरक्षा गार्ड ऐसे हथियारों के साथ मौजूद थे, जिनका रजिस्ट्रेशन बिहार के बाहर का था. आरोप लगाया गया कि इलाके में डर का माहौल बनाने के लिए गोलियां चलाई गई थीं.

अभियोजन पक्ष ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया है कि फायरिंग में इस्तेमाल हथियार उत्तर प्रदेश के कासगंज निवासी तलेबर सिंह का था. पुलिस के अनुसार, हथियार का लाइसेंस केवल उत्तर प्रदेश के लिए मान्य था और बिहार में हथियार रखने या सुरक्षा ड्यूटी के लिए कोई ऑल-इंडिया परमिट नहीं था.

पुलिस का कहना है कि बिना स्थानीय प्रशासन, आर्म्स मजिस्ट्रेट या संबंधित थाने को सूचना दिए बिहार में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम किया जा रहा था. फिलहाल यह पूरा मामला कानूनी जांच के दायरे में है.

बचाव पक्ष ने आरोपों को बताया गलत

वहीं, खान सर की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अरविंद मौर ने अभियोजन पक्ष के आरोपों को खारिज किया, उन्होंने कहा कि दोनों सुरक्षा गार्डों के पास मौजूद हथियार वैध लाइसेंस वाले हैं.

बचाव पक्ष ने कोर्ट को बताया कि पुलिस जांच के दौरान हथियारों से जुड़े लाइसेंस और जरूरी दस्तावेज पहले ही जब्त किए जा चुके हैं. ऐसे में हथियारों को अवैध बताना सही नहीं है.

दस्तावेज पेश करने का निर्देश

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि जब्त किए गए हथियारों के लाइसेंस और संबंधित मूल दस्तावेज 3 जुलाई को अदालत में पेश किए जाएं.

इससे पहले हुई सुनवाई में खान सर के वकील ने कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका पर जल्द फैसला लेने की मांग की थी, उन्होंने कहा था कि सुनवाई की तारीखें लगातार आगे बढ़ रही हैं और मामले में शीघ्र निर्णय जरूरी है.

ये भी पढ़ें- भारत बनाम आयरलैंड T20, जानिए कब और कहां खेला जाएगा पहला मुकाबला

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav30 June 2026 - 2:52 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में चंपत राय का बड़ा बयान, टिन्नू यादव पर भी दिया जवाब

राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में चंपत राय का बड़ा बयान, टिन्नू यादव पर भी दिया जवाब

30 June 2026 - 2:06 PM
Photo of किसानों को बड़ी सौगात, 7,000 किलोमीटर नई पाइपलाइन से हर खेत तक पहुंचेगा नहरी पानी

किसानों को बड़ी सौगात, 7,000 किलोमीटर नई पाइपलाइन से हर खेत तक पहुंचेगा नहरी पानी

30 June 2026 - 12:03 PM
Photo of प्रेम विवाह के बाद युवक की गोली मारकर हत्या, पत्नी के भाई समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज

प्रेम विवाह के बाद युवक की गोली मारकर हत्या, पत्नी के भाई समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज

30 June 2026 - 10:34 AM
Photo of बुजुर्गों और जरूरतमंदों को बड़ी राहत, पंजाब सरकार ने जारी किए 1,583 करोड़ रुपये

बुजुर्गों और जरूरतमंदों को बड़ी राहत, पंजाब सरकार ने जारी किए 1,583 करोड़ रुपये

30 June 2026 - 10:01 AM
Photo of ‘गैंगस्टरों ते वार’ का 160वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 574 स्थानों पर छापेमारी, 393 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरों ते वार’ का 160वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 574 स्थानों पर छापेमारी, 393 गिरफ्तार

30 June 2026 - 9:21 AM
Photo of मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, ट्रक से टकराई डबल डेकर बस, 4 की मौत, कई घायल

मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, ट्रक से टकराई डबल डेकर बस, 4 की मौत, कई घायल

30 June 2026 - 8:30 AM
Photo of UP में मानसून की दस्तक, 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

UP में मानसून की दस्तक, 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

30 June 2026 - 8:00 AM
Photo of अयोध्या के होटल में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय हाउस अरेस्ट

अयोध्या के होटल में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय हाउस अरेस्ट

30 June 2026 - 7:30 AM
Photo of युवक की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या, परिजनों को फोन पर सुनाई चीखें, वजह चौंकाने वाली

युवक की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या, परिजनों को फोन पर सुनाई चीखें, वजह चौंकाने वाली

29 June 2026 - 7:29 PM
Photo of मैंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि सरकार बेशर्मी से चंदा चोरों के साथ खड़ी है- केजरीवाल

मैंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि सरकार बेशर्मी से चंदा चोरों के साथ खड़ी है- केजरीवाल

29 June 2026 - 6:44 PM
Back to top button