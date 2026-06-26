कनाडा की सड़क पर देसी जादू, विदेशी युवक बेच रहा चाट, वीडियो वायरल

Indian Street Food : भारतीय स्ट्रीट फूड का क्रेज अब सिर्फ देश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विदेशों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक विदेशी युवक कनाडा की सड़क पर भारतीय स्टाइल में आलू टिक्की और चाट बेचता नजर आ रहा है।

देसी अंदाज में सजाया अपना स्टॉल

वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक ने अपना स्टॉल पूरी तरह देसी अंदाज में सजाया है। वहां आलू टिक्की, हरी चटनी, इमली की चटनी और अन्य मसाले ठीक उसी तरह रखे गए हैं जैसे भारत के स्ट्रीट फूड ठेलों पर देखने को मिलते हैं। वह पूरी आत्मविश्वास के साथ चाट तैयार करता है और ग्राहकों को परोसता है।

अनोखे फूड स्टॉल का आनंद

सबसे दिलचस्प बात यह है कि युवक भारतीय नहीं है, लेकिन उसकी चाट बनाने की शैली और प्रस्तुति किसी अनुभवी भारतीय स्ट्रीट वेंडर जैसी लगती है। वहां मौजूद लोग भी इस अनोखे फूड स्टॉल का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं और कई लोग इसका वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं।

Video देखने के लिए करें- https://www.instagram.com/reel/DZ4SsdlOdcA/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

लाखों व्यूज और हजारों लाइक्स

पहली नजर में यह नजारा भारत का ही लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि यह कनाडा का वीडियो है, जिससे लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वीडियो को इंस्टाग्राम पर @mannabanwait नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे लाखों व्यूज और हजारों लाइक्स मिल चुके हैं।

भारत के खाने की बढ़ती लोकप्रियता

सोशल मीडिया पर लोग विदेशी युवक की मेहनत और भारतीय खाने के प्रति उसके लगाव की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि भारतीय स्ट्रीट फूड अब ग्लोबल हो चुका है, वहीं कुछ लोग इसे भारत के खाने की बढ़ती लोकप्रियता का उदाहरण बता रहे हैं।

Disclaimer : इस खबर में दी गई जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित है। हिन्दी ख़बर किसी भी प्रकार के दावे की पुष्टि नहीं करता है।

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