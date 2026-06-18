Viral Video : मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में रेलवे के पूछताछ काउंटर पर मौजूद एक कर्मचारी और यात्री के बीच भाषा को लेकर बहस होती दिखाई दे रही है, जिसके बाद यह मामला ऑनलाइन बहस का कारण बन गया।
वायरल वीडियो में एक यात्री कर्मचारी से मराठी भाषा में जवाब देने की मांग करता नजर आता है। इस दौरान कर्मचारी कथित तौर पर मराठी में बात करने से इनकार करता है। वीडियो में दोनों के बीच तीखी बहस भी दिखाई देती है और कर्मचारी यात्री को काउंटर से हटने का इशारा करता हुआ नजर आता है।
कर्मचारी के व्यवहार पर उठाए सवाल
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कई यूजर्स का कहना है कि स्थानीय स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, ताकि यात्रियों से बेहतर संवाद स्थापित किया जा सके। वहीं कुछ लोगों ने कर्मचारी के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं।
दूसरी ओर, कुछ यूजर्स का मानना है कि भाषा को लेकर विवाद बढ़ाने के बजाय संवाद और सहयोग की भावना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया था और विवाद की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। मामले को लेकर रेलवे प्रशासन की ओर से भी अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में वीडियो से जुड़े सभी तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है।
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